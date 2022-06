Myral se fixe un objectif de 63 % de réduction d’impact carbone à l’horizon 2024. Une démarche environnementale entre actions et engagements.

Myral s’apprête à déployer une décarbonation massive, après plus de 10 ans de travail et de réflexion en faveur de la transition écologique et de la réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment. Depuis sa création en 1987, Myral place les préoccupations environnementales au cœur de ses solutions d’isolation thermique par l’extérieur (ITE).

Grâce à l’ITE durable, les gains énergétiques peuvent aller jusqu’à 35 %, avec pour conséquence une baisse significative des émissions de CO 2 des bâtiments. L’entreprise s’est également concentrée sur la massification de ses solutions d’ITE durables pour répondre aux évolutions du marché.

Aujourd’hui, l’empreinte carbone du système ITE complet est de près de 60 Kg CO 2 eq par m². En 2024, la solution ITE proposée devra se rapprocher de 20 Kg CO 2 eq par m², soit plus de 60% de réduction d’impact Carbone. Un objectif ambitieux rendu possible grâce à une méthodologie engagée depuis plusieurs années. Développement d’un socle technique et industriel, analyse transparente du cycle de vie global des parements et isolants, écoconception des matières premières, gestion des déchets, flexibilité dans le choix d’isolant complémentaire ou encore élaboration de fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) dédiées au système Myral : le plan d’action 2022-2024 est exigeant pour permettre à la société de prendre la direction d’une décarbonation massive.

Plan d’action 2022-2024 : les étapes d’une décarbonation massive

Le plan d’action Myral 2022-2024 repose sur un fondement indispensable : raisonner en système et non plus en produit unique. La singularité de la solution Myral est d’offrir aux acteurs du bâtiment un système global, qui comprend à la fois parement avec l’isolant intégré et un isolant complémentaire pour les façades neuves ou à rénover. Le plan se décompose en 4 axes distincts.

Réutilisation et recyclage des déchets de production, de chantier, de fin de vie… : - 4 % de CO 2 émis

émis Écoconception via l’augmentation de la part de matières premières recyclées (Alu et PVC) : - 33 % de CO 2 émis

émis Intégration d’un isolant complémentaire éco-conçu ou biosourcé : de -5 à 30% de CO 2 émis

Pour en savoir plus exit_to_app