Pré-annoncée lors de la dernière édition du salon Interclima en novembre 2019, la nouvelle génération de VRV Daikin, la 5e depuis la commercialisation du tout premier groupe à détente directe au monde en 1982, porte sur une technologie de rupture avec l’intégration de tous nouveaux équipements encore jamais développés sur le marché du génie climatique, notamment d’organes de sécurité pour répondre aux normes incendie en vigueur.

Afin d’intégrer le réfrigérant R-32 et de se conformer à la réglementation en vigueur, les concepteurs du pôle R&D de Daikin Europe ont dû repenser l’ensemble des technologies habituellement incorporées dans les solutions VRV pour développer cette 5e génération de mini-VRV.

De nombreux challenges relevés en matière de sécurité

Déjà précurseur sur le plan international en matière d’équipement de R-32 dans ses pompes à chaleur résidentielles et dans ses unités Sky-Air pour le petit tertiaire, Daikin s’est retrouvé confronté à de véritables défis techniques pour équiper sa dernière génération VRV de ce réfrigérant.



Les raisons sont triples :

La quantité de réfrigérant dans les groupes VRV est plus importante que dans les unités des gammes résidentielles et petit tertiaire,

La réglementation incendie concernant le R-32, réfrigérant classé A2L soit légèrement inflammable, est très stricte et oblige les fabricants et les poseurs a la mise en œuvre d’organes de sécurité supplémentaires pour les installations en zone ERP de catégorie 1 à 4,

L’intégration du R-32 suppose la refonte d’un certain nombre d’équipements à l’intérieur du groupe. Les unités intérieures (cassettes, gainables …) ont été développées spécifiquement pour correspondre aux caractéristiques du R-32 et pour intégrer les organes de sécurité complémentaires.

L’utilisation du R-32 doit répondre à des exigences issues de trois réglementations :

L’EN 378 , norme française, dite norme système, qui définit les conditions globales de sécurité à respecter pour une installation et donne des règles de concentration des fluides dans les locaux. Un assouplissement de cette norme, datant de 2017, permet aujourd’hui d’autoriser la mise en œuvre d’équipements utilisant des réfrigérants légèrement inflammables, tels que le R-32, à condition de ne pas dépasser un certain niveau de taux de concentration de réfrigérant.

, norme française, dite norme système, qui définit les conditions globales de sécurité à respecter pour une installation et donne des règles de concentration des fluides dans les locaux. Un assouplissement de cette norme, datant de 2017, permet aujourd’hui d’autoriser la mise en œuvre d’équipements utilisant des réfrigérants légèrement inflammables, tels que le R-32, à condition de ne pas dépasser un certain niveau de taux de concentration de réfrigérant. L’IEC 60335 2-40 (Ed6) , norme produit internationale, qui définit les conditions de sécurité à respecter sur le produit lui-même. Dans le cadre de l’usage du réfrigérant R-32, l’IEC prend le pas sur l’EN 378 en ce qui concerne le calcul de concentration, afin de s’assurer du respect de la sécurité des biens et des personnes. Pour l’équipement de locaux de petites surfaces l’IEC 2-40 autorise une réduction de l’espace, donc une augmentation du taux de concentration, à la condition de prévoir des systèmes de sécurité supplémentaires.

, norme produit internationale, qui définit les conditions de sécurité à respecter sur le produit lui-même. Dans le cadre de l’usage du réfrigérant R-32, l’IEC prend le pas sur l’EN 378 en ce qui concerne le calcul de concentration, afin de s’assurer du respect de la sécurité des biens et des personnes. Pour l’équipement de locaux de petites surfaces l’IEC 2-40 autorise une réduction de l’espace, donc une augmentation du taux de concentration, à la condition de prévoir des systèmes de sécurité supplémentaires. Le texte CH 35 du code des ERP (Etablissement Recevant du Public) concernant l’utilisation de fluides légèrement inflammables et inflammables dans les ERP de catégorie 1 à 4. Le CH 35 impose l’installation d’organes de sécurité dans le cas où la concentration maximale serait dépassée (détection, vannes de coupure, ventilation de sécurité).

Des exigences en matière de sécurité dépassées

La gamme VRV 5-S de Daikin remplit l’ensemble de ses exigences et même au-delà puisque les systèmes se composent, de série, de 2 organes de sécurité (sondes de détections, alarme sonore et visuelle et vannes d’arrêt).



Ces organes de sécurité complémentaires sont positionnés à 3 endroits stratégiques de l’ensemble du système VRV : l’intérieur du groupe, des unités intérieures et dans le thermostat d’ambiance Madoka.



Bien que la ventilation ne peut être fournie par Daikin, les concepteurs ont permis qu’elle puisse être pilotée par le groupe VRV 5-S au moyen d’un contact sec disponible de série.



Le logiciel VRV Xpress permet aux bureaux d’études de mesurer précisément le dimensionnement nécessaire du groupe au regard des volumes des pièces et des exigences de la règlementation concernant le taux de concentration maximum autorisé.



« Dans le cas du VRV 5 série S, notre objectif consistait à proposer un système prêt à l’emploi pour une pièce de 10 m², dans le respect de la règlementation iEC603335-2-40 (Ed.6) », argue Kevin Cornelis, responsable du développement du VRV 5.