WATEROOF, pour une gestion écoresponsable des eaux pluviales

Pour lutter contre les inondations, premier risque naturel en France, la rétention d'eau en toiture est une alternative aux bassins de rétention particulièrement indiquée en milieu urbain.

La gestion des eaux pluviales, un enjeu environnemental majeur

Les inondations sont le premier risque naturel en France, du fait de l'importance des dommages provoqués et du nombre de communes touchées. Elles sont en forte hausse depuis 50 ans car la densification des villes concentre bien souvent les eaux de pluie vers un réseau d'assainissement devenu insuffisant en cas d'orage important. Conséquence d'un réchauffement climatique déjà à l’œuvre, la récurrence de pluies diluviennes n'épargne plus aucune zone géographique de l'hexagone. Pour les élus locaux, la gestion des eaux pluviales est désormais l'un des aspects essentiels à maîtriser pour la planification et l'aménagement de leur territoire.

Un enjeu économique aussi !

En milieu rural, l'aménagement d'un bassin de rétention extérieur reste une solution attractive en termes de budget. Mais en milieu urbain, l'utilisation de cette solution traditionnelle est une contre-performance économique.



Elle n'atteint aucun objectif de l'engagement de performance économique du Bâtiment durable HQE ! Car à l'installation coûteuse des équipements (pompe, installation électrique, canalisation supplémentaire, etc.) s'ajoute la perte de revenus du foncier immobilisé par les cuves de rétention et sa dévalorisation in fine, sans compter les frais induits par l’entretien des dispositifs de relevage.



Chez BMI Siplast nous innovons sans cesse pour répondre aux enjeux environnementaux et repousser toujours plus loin les limites de ce qu'un toit peut faire pour vous. Pour vous apporter la solution adaptée à la gestion des eaux pluviales en toiture, nous avons développé le système Wateroof.

Wateroof permet de stocker les eaux pluviales en toiture accessible

Wateroof est le premier système complet techniquement validé par Atex du CSTB qui permet de retenir temporairement l’eau de pluie tout en conservant l’exploitation pleine et entière de la toiture-terrasse qu’elle soit jardin, accessible piétons, véhicules, technique ou multi-usages. Wateroof répond ainsi à l'attente des constructeurs en zone urbaine, en leur permettant de supprimer l'emprise au sol d'un système de stockage.

Wateroof, la performance tout en légèreté

Le procédé Wateroof se compose :

d’un géo-espaceur, Géoflow 44-1 F de BMI Siplast, assurant le drainage et la protection de l’étanchéité ;

de la plaque Nidaroof (avec parement polyester 150 g/m2) de BMI Siplast, assurant le volume nécessaire au stockage de l’eau de pluie, et dont l’épaisseur va de 40 à 520 mm.

Reprenant la structure alvéolaire du nid d'abeille, la plaque Nidaroof est d’une excellente résistance à la compression (supérieure à 33 t/m2) et a un indice de vide supérieur à 95 % (comparé à 33 % pour une solution traditionnelle à base de gravillons par exemple). Son parement ultra-résistant permet son emploi direct sous charge diverse dont la terre.



Le système Wateroof offre ainsi le meilleur rapport entre volume d'eau stockée et épaisseur du complexe, le tout pour un poids minime, ce qui peut représenter un soulagement de la structure dans le cas de réhabilitation notamment.



Le système se met en œuvre en pose libre, directement sur le revêtement d’étanchéité BMI Siplast bi-couche. Il est lesté par la finition choisie par le maître d'œuvre en fonction de la destination de la toiture : accessible, parking, jardins, TTV, etc.