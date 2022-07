Comment se former à distance aux métiers du BTP ?

Secteur en plein essor en France, le BTP est un domaine ou l’on peut rapidement et facilement trouver un emploi. Se former aux métiers du bâtiment est synonyme d’une belle carrière professionnelle. C’est pourquoi, Ecole Chez soi vous propose un large choix de formations à distance dédiées aux métiers du bâtiment, afin de pouvoir rentrer rapidement sur le marché du travail.

Pourquoi se former au BTP à distance ?

La formation à distance dispose des mêmes avantages qu’une formation en présentiel, sans les contraintes et frais de déplacement et d’emploi du temps. Elle vous permet d’allier vie professionnelle et vie personnelle grâce à une grande flexibilité. Vous pouvez donc apprendre un métier 100% à votre rythme de chez vous. Vous recevez vos cours dédiés au BTP, et vous étudiez ensuite à votre rythme selon le calendrier de votre choix, et obtenez les mêmes acquis qu’en présentiel.

Comment se passe une formation à distance ?

Une fois inscrit, vous avez accès à votre espace en ligne, accessible 24h/24 depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette. Vous pourrez ensuite télécharger l’ensemble de vos cours, accéder à des vidéos tutorielles des métiers du BTP, des quizz ainsi que des exercices. Vous pourrez visualiser votre progression à tout moment afin de voir où vous vous situez dans votre formation. Nos formateurs et tuteurs sont également disponibles pour vous aider et vous accompagner tout au long de votre formation.

Les métiers du BTP étant des fonctions manuelles, vous aurez également l’opportunité d’effectuer des stages en entreprise durant votre formation, afin de pouvoir pratiquer sur le terrain.

Comment financer sa formation bâtiment à distance ?

Selon votre statut, des méthodes de financement sont disponibles pour vous aider à financer votre formation à distance. Plusieurs solutions s’offrent à vous :

Le CPF, avec lequel votre formation peut-être prise en charge jusqu’à 100% selon vos droits disponibles sur votre compte personnel de formation.

L’alternance, en tant qu’étudiant, vous pouvez bénéficier d’une formation prise en charge par votre employeur, et pour être rémunérée le long de votre cursus.

Pôle emploi, si vous êtes demandeur d’emploi, plusieurs formations sont éligibles au financement Pôle Emploi.

Le financement personnel, les formations s’adaptent à votre rythme d’étude mais aussi à votre budget. Bénéficiez des facilités de paiement, en échelonnant vos règlements.

