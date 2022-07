BATIMAT crée LOW CARBON CONSTRUCTION pour promouvoir les solutions émergentes bas carbone

La filière du bâtiment doit aller rapidement vers une réduction de son empreinte carbone. Pour cela, elle doit innover, développer de nouveaux modes de conception, de construction et d'exploitation pour des bâtiments plus sobres. Une résolution à partager avec le maximum d’entreprises pour faire avancer la filière.

La mission de BATIMAT : connecter l’ensemble des parties prenantes pour imaginer le bâtiment et la ville de demain et leur donner la parole.



L’édition 2022 de BATIMAT mettra pour la première fois en vedette les solutions émergentes bas carbone des bâtiments sur le tout nouvel Espace « Low Carbon Construction » au sein du pavillon 1. Cet espace de 600 m2 permettra de découvrir toute la richesse de l’offre de ce marché en fort développement. Des conférences spécifiques, un parcours thématique ainsi que des démonstrations complèteront le dispositif d’exposition.



Vitrine de l’innovation et des enjeux du secteur, BATIMAT entend valoriser toutes les solutions et produits proposés par les acteurs de la filière autour de la thématique bas carbone.

Objectif : répondre aux véritables préoccupations exprimées par les artisans et prescripteurs, visiteurs du salon, en recherche d’informations précises sur les problématiques liées à l’environnement.



Sur ce thème du "Low Carbon Construction", cinq thématiques ont été retenues : Matériaux de construction bio (et géo) sourcés, en rénovation et dans le neuf, Matériaux de construction recyclés, Biodiversité, du bâtiment à l’urbain, Réemploi, Construction frugale.

Un univers bas carbone au cœur de BATIMAT

Situé en plein cœur du Pavillon 1, l’Espace Low Carbon Construction de BATIMAT mettra en lumière, sur plus de 600 m2, les solutions et matériaux pour la décarbonation des bâtiments. En totale cohérence avec la thématique, cet espace réconcilie événementiel et développement durable : politique zéro déchets, choix de bois d’origine française et transformé sur le territoire, de mobiliers éco-conçus, de moquettes 100 % recyclées, d’éclairage led... Sur cet espace, BATIMAT accueillera les exposants ainsi qu’un pôle dédié aux associations et organismes partenaires autour d’un programme riche :

Des démonstrations régulières pour informer les professionnels sur l’utilisation de ces produits ;

Un programme d'ateliers sur l'Espace Low Carbon Construction avec les experts du secteur ;

Un parcours thématique pour découvrir les solutions des exposants.

En attendant BATIMAT

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à l’ouverture du salon, en octobre 2022, BATIMAT proposera un panel d’actions et d’outils inédits pour mieux faire connaitre l’ensemble des solutions bas carbone disponibles notamment des podcasts sont disponibles sur Batiradio par exemple : La décarbonation de l'acte de construire, utopie ou réalité, ou en sommes-nous ?



Réserver son badge gratuitement et consulter les infos pratiques sur batimat.com.

