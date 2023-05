Weber étoffe son maillage territorial dans le Var avec un nouveau site à Le Muy

La création d’un nouveau site en région Provence- Alpes-Côte d’Azur, à Le Muy (83), se révèle emblématique de cette stratégie : clients distributeurs et utilisateurs peuvent notamment y découvrir une offre Façade et ITE exhaustive ainsi que des services favorisant un approvisionnement 100 % serein. Mise à la teinte des peintures et enduits RPE directement sur place, auto-chargement pendant et en dehors des heures d’ouverture du site grâce au weberdrive box, livraison ultra-rapide sur chantier... tout a été conçu pour faciliter au maximum la logistique de ses partenaires professionnels du bâtiment.



Mailler au maximum l’Hexagone de dépôts Weber octroie à l’industriel la possibilité de participer activement au dynamisme économique local, au-delà de dispenser au plus grand nombre un éventail de services adaptés à chaque besoin.



Ainsi, le nouveau site varois propose une offre d’enduits de façade colorés avec la sélection des 24 teintes régionales les plus vendues, offre reprise dans un nuancier personnalisé aux couleurs de la région. Ce panel est enrichi de produits complémentaires aux travaux de façades afin d’assurer aux entreprises des chantiers réussis.

Il intègre, par ailleurs, un atelier de Mise à la teinte. Ce service exclusif permet de disposer des enduits de parements organiques et des peintures à la couleur souhaitée du nuancier Weber (avec plus de 250 références) en un temps record. Un argument de personnalisation de façade qui séduit le client final et un approvisionnement rapide qui satisfait tout autant les entreprises. En effet, il suffit de passer commande et les produits sont préparés dans la journée, ou même dans l’heure, selon la quantité demandée. Un circuit court favorable aussi au bilan carbone !



Service encore, le dépôt de Le Muy est également doté d’une zone d’auto-enlèvement, weberdrive box. Très pragmatique, elle offre la possibilité aux entreprises, une fois leur commande passée, de récupérer celle-ci sans contrainte de temps, à toute heure du jour ou de la nuit, 7 jours sur 7. Une grande souplesse d’approvisionnement qui facilite au maximum l’organisation des chantiers !

Précisons enfin que tous les produits en stock sont susceptibles d’être livrés directement sur chantier en seulement 24 heures. D’ailleurs, il suffit de se connecter en ligne sur weberdispo pour connaître en temps réel les disponibilités produits sur le site de Le Muy, comme sur l’ensemble des 12 autres sites Weber.



Et Marine Charles, Directrice Générale de Saint-Gobain Weber France, de souligner :

« Chez Weber, nous avons à cœur d’investir pour nos clients, afin de faciliter toujours leur quotidien et de contribuer à la réussite de leurs chantiers ».

