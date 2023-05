HIMACS crée un bureau d'accueil saisissant et sculptural pour le nouveau siège de Pitalia à Manchester

Le comptoir d'accueil et la crédence arrière ont été conçus par Gresham Office Furniture et fabriqués sur mesure par l'équipe de menuisiers de Gresham Bespoke. " Gresham Bespoke a été contacté par Pitalia pour concevoir et fabriquer les éléments de menuiserie sur mesure de son bureau de Manchester ", explique Chris Waddington, directeur des opérations de Bespoke. " En étroite collaboration avec le client, nous avons conçu une variété d'éléments, allant des tables de salle de conférence et des solutions de rangement à une banque d'accueil avec un rangement arrière assorti en HIMACS. Nous avons choisi HIMACS en raison de ses couleurs tendance et de ses caractéristiques robustes, parfaites pour une réception très fréquentée. Les articles sur mesure ont été complétés par notre vaste gamme de sièges, conçus pour chaque zone. "

Le nouveau siège social a été entièrement revu par Gresham Bespoke et Gresham Office Furniture, qui ont conçu et fabriqué l'aménagement intérieur et le mobilier. Dans le cahier des charges, le client, Pitalia, souhaitait une banque d’accueil à la fois sculpturale, qui arrête le regard dès l’entrée, mais également durable. Gresham a sélectionné HIMACS pour sa robustesse et ses couleurs tendance, en choisissant Steel Concrete pour le comptoir et le mur qui se trouve derrière. Faisant partie de la collection Concrete de HIMACS, Steel Concrete est disponible en 6 mm, 9 mm et 12 mm d'épaisseur et offre un aspect et une sensation élégants et contemporains, parfaits pour un espace d'accueil élégant.

Grâce à sa flexibilité et à ses caractéristiques particulières, HIMACS est l'application idéale pour les locaux commerciaux, les bureaux et les sièges sociaux. HIMACS est robuste et résistant au feu, incroyablement hygiénique et résistant à l'usure, aux rayures, aux taches et aux rayons UV. De plus, sa surface non poreuse le rend extrêmement facile à nettoyer. Les propriétés thermoformables d'HIMACS lui permettent également d'être moulé dans n'importe quelle forme, ce qui en fait le matériau idéal pour la création d'espaces et de surfaces d'accueil. L'absence de joints visibles garantit également un aspect lisse et sans joints visibles empêchant ainsi la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler en surface. HIMACS est donc un matériau Solid Surface aux propriétés hygiéniques imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes internationales LGA, Greenguard et NSF.



En incorporant les avantages et les caractéristiques uniques de HIMACS, le nouveau siège de Pitalia à Manchester dispose d'un bureau d'accueil sculptural et robuste qui offre un impact immédiat et un accueil singulier.

Photo à la une : HIMACS en Steel Concrete a été choisi pour le comptoir d'accueil.

Crédits Photos : © Nick Freeman