Weber habille les façades : prêt-à-porter et haute couture !

Alors que son emblématique enduit monocouche fête en 2022 ses 50 ans, Weber n’a jamais cessé d’innover dans l’habillage des façades, notamment en termes de finitions. Projetés, écrasés, grattés, grésés, talochés… les enduits voient leurs applications se diversifier pour varier toujours davantage les rendus esthétiques.

Également pionnier dans le matriçage d’enduit minéral, sa gamme exclusive weber terranova print conjugue effets de reliefs, de textures et de couleurs. Les imitations brique, pierre de taille, bois ou encore bambou, côtoient des motifs résolument contemporains et tendance, comme les décors graphiques Distorsion, Strate, Empilement, voire insolites tels Ondes¹ et Havane². De fait, Weber enrichit son panel de 3 nouvelles matrices par an, de quoi proposer un large choix aux architectes, prescripteurs, façadiers et entreprises de construction en quête d’originalité et de différenciation. D’autant qu’elles se mettent en oeuvre aussi bien en neuf qu’en rénovation sur un système d’isolation par l’extérieur, qu’il s’agisse d’habitats individuels, de petits collectifs ou d’immeubles tertiaires. Enfin, Weber offre même la possibilité d’une solution sur mesure, assurant la conception de matrices à la demande. Succès avéré puisque le tonnage de weber terranovaprint a augmenté de 54 % en 2021 et une dizaine de dessins a été créée pour des chantiers spécifiques (le futur village olympique de Paris 2024 par exemple).



Et l’industriel franchit encore un nouveau seuil dans son statut de leader créatif en lançant sur le marché une toute nouvelle référence de rollers !

Weber terranova print : collection d'enduits matricés pour personnaliser à l'envi sa façade

Sous brevet Weber, le matriçage d’enduit minéral témoigne d’une véritable ambition esthétique. La matrice préformée se révèle contrainte dans l’épaisseur de l’enduit pour laisser, par relief, une empreinte décorative. La façade devient véritable terrain d’expression, l’occasion pour un architecte de signer avec inventivité un bâtiment, pour un aménageur foncier de mettre en avant des options individualisées au sein d’un lotissement ou tout simplement pour tout un chacun d’envisager l’extérieur de sa maison comme le prolongement de la déco intérieure que l’on se plaît souvent à soigner.



Weber terranova print autorise, de facto, toutes les audaces et se positionne en alternative aux matériaux de construction traditionnels. Les enduits de cette gamme peuvent ainsi reproduire panneaux bois, mosaïque ou métal… et ce, à moindre frais par rapport au parement qu’il « copie », y compris en termes d’entretien. La préparation des supports et la réalisation des différents décors sont orchestrées par une même entreprise : le façadier gère donc intégralement sa réalisation (sans par exemple laisser sa place à un spécialiste du bardage bois ou métallique). Gage de rapidité d’exécution et de compétitivité sur les chantiers !



Au-delà de ses qualités décoratives, soulignons que weber terranova print garantit une pérennité optimale des façades, grâce à une imperméabilisation en profondeur. La technique matricée referme l’enduit, au lieu de l’ouvrir comme dans le cas du gratté par exemple. L’avantage se révèle double : cela pallie tout risque d’encrassement, fort d’une sensibilité moindre à la pollution végétale comme à la pollution atmosphérique, et évite aussi la perte de matière (atout écologique autant qu’économique).



Précisons également que la mise en oeuvre de weber terranova print, sur briques, parpaings ou béton, requiert un savoir-faire pour lequel Weber orchestre des formations spécifiques en vue d’une exécution dans les règles de l’art et d’une durabilité optimale.



Avec plus de 30 décors, 8 frises et 144 teintes, weber terranova print se distingue par la diversité de ses graphismes. Cette offre exhaustive décline des matrices aux motifs répétitifs, comme la référence Papier froissé dont le dessin demeure identique à l’horizontal comme à la verticale, aux côtés de matrices plus complexes, qui nécessitent un minutieux travail sur le positionnement de chaque nouveau pan matricé afin que tous se coordonnent : c’est le cas pour le décor Ondes.



Notons que la liberté se niche aussi dans le fait de choisir entre réaliser l’intégralité de sa façade en enduits matricés ou bien privilégier certains éléments ponctuels pour les mettre en exergue (un simple pan de mur, un encadrement d’ouverture, un hall d’entrée, etc.).

Briques

Empilement

Strate

Froissé

Bardage bois

1 - Dessin conçu par Xavier Bohl et Atelier Gera, dans le cadre de l’opération « Sublime » à Puteaux (92)

2 - Motif créé par le cabinet A+ARCHITECTURE dans le cadre de sa réalisation « Résidence Havane » à Saint-Jean-de-Védas (34)

