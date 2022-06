Nouvelle collection Flotex hôtellerie & loisirs : faire de tous les espaces un endroit unique

Si « l’instagrammabilité » des lieux de villégiature s’impose comme LA grande tendance, gageons que Forbo Flooring va en moduler les codes avec sa nouvelle collection Flotex Hôtellerie & Loisirs. Il ne s’agira plus seulement, pour les accros aux photos, de poster sur les réseaux les plus beaux paysages, mais de capturer l’esthétique et l’inventivité des espaces intérieurs.

En effet, les nouveaux revêtements de sol floqués de Forbo Flooring, aux designs exclusifs, octroient aux hôtels, résidences de tourisme, établissements de loisirs¹ et restaurants, des agencements de caractère que l’on se plaît à partager.



Flotex floral, Flotex textile, Flotex geometric & graphic, Flotex statement, les 46 décors des 188 références 2022 rivalisent d’originalité, s’inspirant à la fois de la tradition et des tendances actuelles, voire à venir. Disponibles en lés, ils se coordonnent, autorisant des combinaisons infinies ainsi qu’une signature ultra personnalisée, tout en conjuguant efficacité acoustique, résistance au trafic, facilité d’entretien, durabilité...

Expérimenter l’exemplarité…

Le procédé d’impression digitale haute définition développé par Forbo Flooring lui permet de proposer des designs toujours plus saisissants.



Si Flotex floral décline naturellement des décors champêtres et bohèmes, comme vivienne, elderflower, elder border ou bloom, les motifs floraux se parent d’élégance, façon armoiries, dès qu’il s’agit des décors versailles, chambord, silhouette ou encore lace. Que le rendu soit « frais » ou plus feutré, Flotex floral apporte un cachet immédiat aux agencements.



De son côté, Flotex textile revisite avec coquetterie le tartan à travers ses décors plaid ou joue sur un aspect laineux avec newport : autant de promesses d’un intérieur cosy et particulièrement chaleureux.



Quant à Flotex geometric & graphic, les décors marquis, chantilly, enigma, arabesque, trianon, heritage ou encore jaipur mixent les effets d’optique pour des rendus spectaculaires, presque artistiques, résolument inoubliables !

Enfin, Flotex statement rehausse les sols de volutes (grand palais, petit palais, canopy, flourish) et d’entrelacs (rockefeller, chrysler, mandala, red rock), leur insuffle une minéralité des plus contemporaines (natural haven, natural blend, natural patina, natural bloom), ou s’amuse simplement de graphismes à la fois naïfs et recherchés (empire, grand rex, bellagio, venetian, tribeca, greenwich, soho, chelsea).



Soulignons que nombre de décors de ces 4 gammes sont coordonnables et disposent d’une version « Border » spécialement adaptée aux couloirs et circulations.

… sans se départir d’une pluralité de performances techniques

Part belle est donc faite au design afi n que tous ces « lieux de passage » du segment Hôtellerie & Loisirs fassent véritablement impression et laissent un souvenir indélébile à ceux qui y séjournent. Encore faut-il que les revêtements de sol qui signent ainsi les espaces, conservent dans le temps leur aspect initial pour toujours s’assurer d’un accueil irréprochable des hôtes : tel est bien le défi relevé par Flotex grâce à sa construction unique. Ses 80 millions de fi bres par m2 et son envers PVC font qu’il s’avère aussi durable que du carrelage, sans risque d’aff aissement, toujours impeccable, tout en off rant une résistance au glissement R13, véritable gage de sécurité.

1 - Salles de spectacle, théâtres, cinémas, bars, discothèques, casinos …

Pour en savoir plus exit_to_app