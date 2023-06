Weber votre partenaire engagé pour la rénovation de vos façades !

Chez Weber, nous comprenons que chaque bâtiment est unique et a vocation de porter durablement le confort de ses occupants. C’est pourquoi, nous proposons une large palette de produits et solutions de qualité pour inspirer vos chantiers de rénovation et embellir le patrimoine national au cœur des territoires :

la gamme authentique Georges Weber pour la restauration de bâti ancien ;

la gamme biosourcée Tradical ® à base de chaux aérienne et de bétons de chanvre pour rénover des façades traditionnelles ;

des gammes spécifiques pour l'entretien, le nettoyage et l'embellissement des façades tout au long de l'année.

Weber, un partenaire engagé à vos côtés pour la rénovation de vos chantiers de façade à travers des gammes emblématiques :

Georges Weber, pour les passionnés en quête d’authenticité !

Notre gamme Georges Weber, pour répondre aux exigences du bâti ancien.

Tradical pour les passionnés des biosourcés !

Une rénovation plus durable qui renforce nos produits et services « Les Engagés »*.

La branche « bétons de chanvre » vient renforcer notre gamme de produits et services « Engagés », en faveur d’un habitat et de systèmes constructifs plus durables.

* « Les Engagés » sont des produits, systèmes ou services dédiés aux professionnels qui veulent agir pour la planète et le bien-être.

Trouvez l’inspiration grâce aux chantiers de référence Weber et la rénovation de façade !

Demeure ancienne en Loire-Atlantique (44)

Challenge

Le propriétaire souhaitait remettre à neuf cette bâtisse. Non entretenues depuis longtemps, les façades présentaient de nombreuses dégradations : tâches, humidité, fissures, remontées capillaires... Il était urgent de lui redonner toute sa splendeur et son authenticité.



Solution

À chaque étape de la restauration, le choix méticuleux des produits a respecté la nature des matériaux et a contribué à la qualité du résultat. Les fissures et autres dégradations matérielles ont été traitées (corps d'enduit chaux, weberbase facim fin), et la façade lissée avant de recevoir un enduit de parement (enduit d'assainissement). La réparation des pierres de tailles a été primordiale pour conserver l'authenticité (réparation de pierre). Dernière touche dans la rénovation des façades, l'enduit faible épaisseur à finition ribbée a finalisé le rendu cohérent et harmonieux.

Ravalement de façade d’une villa à Valbonne (06)

Challenge

Dans le style typique de la région, cette villa présentait une façade de pierres anciennes montées avec un mortier de chaux et recouverte d’un ancien crépi.



Solution

Les murs en pierres ayant souffert des assauts du temps et des intempéries, les équipes ont commencé par les décrouter. Le choix s’est donc porté sur corps d'enduit chaux de Weber qui peut être appliqué par projection.

Découvrez également nos solutions d’isolation thermique par l’extérieur

Pour allier esthétique, confort et économie d’énergie, Weber vous présente une gamme complète de systèmes, d’isolants, d’accessoires et de finitions organiques et minérales offrant de nombreux avantages : Technique 2 en 1 : rénovation et isolation des bâtiments

De nombreuses solutions esthétiques : enduits organique et minéral, matricés

Valorisation du patrimoine : large palette d'aspects et couleurs

Large gamme d'isolants dont plusieurs ont une FDES vérifiée



Weber soutient la campagne #JAIMEMONJOBDEFAÇADIER.

Découvrez la diversité des métiers de la façade et leurs avantages sur le site !

