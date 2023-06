Ecominéro intensifie son accompagnement auprès des producteurs et des opérateurs de déchets

Producteurs ou metteurs sur le marché et opérateurs de déchets : à chacun sa déclaration mensuelle

Les producteurs et distributeurs de matériaux et produits de construction adhérents à Ecominéro doivent effectuer leur première déclaration des produits mis sur le marché pendant le mois de mai, entre le 1er et le 10 juin 2023, depuis leur espace dédié accessible via le site Ecominéro. Cette étape est déterminante puisqu’elle permet à Ecominéro de financer la collecte, le recyclage ou la valorisation des déchets de PMCB.

Ecominéro accompagne les producteurs dans leurs déclarations et propose une boite à outils sur la procédure de déclaration.



Les opérateurs de déchets affiliés au réseau Ecominéro doivent également déclarer les quantités de déchets inertes collectés pendant le mois de mai entre le 1er et 10 juin 2023 à Ecominéro. C’est cette procédure de déclaration qui permettra à l’éco-organisme de financer l’opérateur.



La déclaration pour les opérateurs s’effectue aussi en ligne depuis leur espace dédié. Pour faciliter la prise en main de la procédure de déclaration, Ecominéro met à la disposition des opérateurs affiliés plusieurs tutoriels en ligne pour accompagner les opérateurs dans la procédure de déclaration et répondre aux questions les plus fréquentes.



« Toutes les équipes d’Ecominéro sont mobilisées pour accompagner les acteurs dans cette nouvelle étape de leur première déclaration, qu’ils soient producteurs ou opérateurs de déchets. En parallèle, nous continuons notre campagne de contractualisation avec les opérateurs de déchets afin d’accroitre le nombre de points de reprises des déchets », souligne François Demeure Dit Latte, Directeur général d’Ecominéro.

Pour en savoir plus exit_to_app