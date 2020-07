Les carreleurs, de plus en plus sensibilisés aux éco-gestes, apprécieront les performances environnementales de ce mortiercolle déformable qui se doublent de performances techniques optimales. En effet, webercol flex éco cumule les avantages, conjuguant effi cacité et confort sur chantier. Gâchage rapide, formulation anti-poussière et texture onctueuse l’érigent en colle la plus facile à appliquer du marché. Sa polyvalence (pose de carrelages et pierres naturelles-marbre, pierre calcaire, granitsur murs et sols intérieurs et extérieurs, planchers bois, planchers chauffants, dalles béton, carrelages existants, parquets à lame, chapes asphalte...) et sa compatibilité avec les carreaux de grandes dimensions font qu’il s’adapte à un vaste éventail de réalisations.