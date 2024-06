Artisans du bâtiment : maximisez vos opportunités avec le Label RGE

Artisan RGE, un label pour dynamiser son activité

Accès à des marchés spécifiques

L'un des principaux avantages de la certification RGE est l'accès à des marchés réservés. En effet, pour bénéficier des aides publiques telles que MaPrimeRénov’, les primes Energies, l'Éco-Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ) ou les aides locales des collectivités, les particuliers doivent faire appel à des entreprises certifiées RGE. Cette condition fait de la certification un passeport incontournable pour de nombreux projets de rénovation énergétique.

Valorisation des compétences

Le label RGE est une reconnaissance officielle des compétences de l'artisan en matière de performance énergétique et d'installations de qualité. Il rassure les clients potentiels sur le savoir-faire et la fiabilité de l'entreprise. Cette valorisation peut également se traduire par une meilleure réputation et une différenciation positive sur un marché compétitif.

Augmentation de la demande

Avec la sensibilisation croissante des particuliers aux enjeux environnementaux et les incitations financières mises en place par l'État, la demande pour des travaux de rénovation énergétique et d’installation de solutions écologiques est en hausse. Les artisans RGE bénéficient ainsi d'un flux de clients plus important, car ils sont les seuls habilités à réaliser certains travaux éligibles aux aides.

Amélioration de la compétitivité

Grâce à la certification RGE, les artisans de la rénovation énergétique peuvent proposer à leurs clients des devis beaucoup plus compétitifs. En effet, en déduisant les aides financières des devis (qui peuvent atteindre jusqu’à 90% du montant des travaux) le reste à charge est beaucoup moins important, ce qui permet aux particuliers de se projeter plus facilement dans un projet de travaux.

Par ailleurs, les artisans RGE peuvent bénéficier de formations spécifiques qui leur permettent de se tenir à jour des dernières innovations et des meilleures pratiques en matière de construction écologique et d’efficacité énergétique, ce qui permet également de rester compétitif sur le marché et d’offrir des services de qualité supérieure.

Obtention du Label RGE, quelles implications pour l’artisan ?

Pour devenir artisan RGE, les professionnels doivent suivre une formation de quelques jours, et participer à un audit de certification pour officialiser leur statut.

Il est également important tout au long de sa carrière de s’adapter aux normes. En effet, la certification RGE implique de respecter des normes strictes en termes de qualité des travaux et de respect de l’environnement. Les artisans doivent donc adapter leurs méthodes de travail et, parfois, leurs outils et matériaux pour se conformer à ces exigences. Cela peut nécessiter une révision des processus internes, une formation continue et un suivi régulier des évolutions réglementaires.

Par ailleurs, le statut d’artisan RGE implique une certaine charge administrative. Les entreprises doivent fournir des justificatifs réguliers de leur activité et de la conformité de leurs travaux. Une bonne organisation administrative est donc essentielle pour répondre aux exigences du label et maintenir la certification.

Si vous souhaitez devenir artisan RGE, vous avez la possibilité d’avoir accès à un panel de formations qui vous donneront accès à la certification, sur notre site.

Le Label RGE en quelques chiffres

En 2023, la France comptait environ 64 000 entreprises certifiées RGE, réparties sur tout le territoire.

Les certifications RGE couvrent divers secteurs, dont l’isolation (36%), les systèmes de chauffage (24%), les énergies renouvelables (20%) et les menuiseries extérieures (12%).

