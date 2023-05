WEBINAIRE KP1 : découvrez le KOMPARATEUR CARBONE

KP1 a pour objectif de réduire de 50 % son impact carbone à horizon 2031. Dans la poursuite de ses engagements environnementaux, le spécialiste français de la préfabrication améliore toujours plus les process de ses sites industriels, l’éco-conception de ses produits ou encore ses services mis à disposition des professionnels.

Le développement de la fonctionnalité « Komparateur » carbone, qui enrichit le module Environnement de sa suite logicielle KALCUL, est une nouvelle illustration de cette ambition.

Inédite et gratuite, cette fonctionnalité permet aux maîtres d’œuvre de comparer simultanément les performances « carbone » de plusieurs systèmes de plancher ou de murs. À l’heure où les normes constructives sont de plus en plus exigeantes en la matière, elle constitue une véritable aide à la prise de décision lors de la conception des bâtiments.



La navigation est simple et intuitive, sur ordinateur, tablette ou smartphone. Il suffit au professionnel d’effectuer sa recherche à l’aide des filtres : par type de plancher (bas, isolant, chauffant/rafraîchissant et intermédiaire) et de mur (toute hauteur et R+4), et par niveau de poids carbone par m² visé. Plusieurs systèmes constructifs lui sont ensuite proposés. Une fois sa sélection faite, il retrouve dans la page « résultats » tous les détails dont l’empreinte carbone, les FDES et les nomenclatures des montages. Autant d’éléments qui facilitent la réalisation de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) d’un bâtiment à intégrer au cahier des charges des appels d’offres transmis aux entreprises. Plus de 70 solutions sont déjà présentes et le Komparateur va s’enrichir au fil du temps.

Un outil pratique en réponse à la RE2020

Avec l’entrée en vigueur de la RE2020, les performances carbones des systèmes constructifs sont scrutées à la loupe ! En quelques clics, la nouvelle fonctionnalité « Komparateur » carbone met en évidence les écarts de performances entre différents systèmes constructifs pour une même fonction.



Pour un plancher bas, quelle solution est la plus adéquate si l’on cherche à construire bas carbone ? Une fois que l’utilisateur a coché le filtre « plancher bas », il obtient, par exemple, des informations pour plusieurs systèmes : plancher coulé en place, plancher poutrelles/entrevous et plancher EMR IMPAKT, qui correspond à la nouvelle offre bas carbone de KP1. Cette dernière solution de plancher sur vide sanitaire, constitué d’entrevous en matériau recyclé associés aux poutrelles en béton précontraint, permet de réduire de près de 50 % le poids carbone du m² en comparaison à un plancher terre-plein.

Des modules complémentaires

Pour chaque solution, des liens vers les autres modules KALCUL sont proposés afin d’affiner son choix : KALCUL Économiste pour deviser, KALCUL Thermique pour accéder aux performances thermiques et KALCUL Structure pour estimer rapidement les épaisseurs ou portées limites des planchers. KP1 est le seul spécialiste de la préfabrication à proposer une offre élargie de logiciels gratuits. Ils sont utilisés régulièrement par plus de 5 000 professionnels : bureaux d’études, économistes, maîtres d’œuvre.

