Isover, l'expert français de l'isolation

Isover a ainsi développé une large gamme de produits pour répondre à toutes les problématiques, notamment thermiques (protection au froid comme au chaud) et acoustiques.

Les solutions Isover, conçues et fabriquées en France, sont évaluées et certifiées pour garantir de hautes performances. Les laines de verre Isover ont une excellente performance thermique, avec des conductivités thermiques λ (lambda) allant jusqu’à 30 MW/(m.K).

Du point de vue des performances acoustiques, la laine de verre Isover permet une réduction des nuisances sonores pouvant aller jusqu’à 45 décibels par rapport à une cloison non isolée.

Enfin, pour les poseurs, les laines Isover disposent d’une très bonne tenue mécanique, une découpe facile et sont plus douces au touché grâce à sa nouvelle génération de laine de verre.

Un acteur engagé

Isover améliore en permanence le cycle de vie de ses produits. Les solutions Isover sont conçues à partir de verre recyclé (jusqu’à 80 %) et l’objectif est de ne plus prélever de sable pour sa production d’ici 2025. Isover œuvre également pour une gestion optimale des déchets (de production comme de chantiers de déconstruction) avec pour ambition de recycler ces derniers grâce à ses deux fours de recyclage (un premier créé en 2018 et un second, de nouvelle génération, qui entrera en fonction cette année). Ils permettent de créer du calcin (verre recyclé) à partir des anciennes laines de verre qui sera ensuite réinjecté dans la production, permettant un cycle de vie du produit optimal.



En développant et facilitant l’accès aux solutions et matériaux isolants les plus performants, Isover contribue chaque jour à réduire l’impact environnemental de l’habitat en France, tout en offrant un habitat confortable et plus durable à ses habitants.

