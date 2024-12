La présence en ligne, un investissement rentable pour les professionnels du BTP

L’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) publie les résultats d’une étude portant sur la présence en ligne des TPE et PME du BTP. Si ces dernières y passent peu de temps et dépensent peu d’argent, il n’en reste pas moins qu’elles soignent leur présence sur internet, surtout pour des questions de visibilité.

Comment les TPE et PME du BTP gèrent-elles leur présence en ligne ? C’est à cette question que tente de répondre une étude menée auprès de 1 001 professionnels du secteur.

Les résultats de cette étude ont été comparés avec ceux d’une autre étude de l’AFNIC, intitulée « Réussir avec le web 2024 », interrogeant tous les secteurs confondus.

Parmi les professionnels du BTP interrogés, 79 % ont un site internet, 81 % sont présents sur au moins un réseau social, et 76 % disposent d’une page entreprise dans les annuaires en ligne.

Une présence en ligne très utile pour une bonne visibilité

Ils sont 81 % à juger leur présence sur internet comme « utile », et 19 % comme « indispensable ».

Interrogés sur leur intérêt à être présents en ligne, 97 % le font pour présenter leur activité et 66 % pour être trouvés facilement.

96 % de ceux qui possèdent un site internet disposent de leur propre nom de domaine, soit plus que le panel global (92 %). Ils sont par ailleurs 78 % à avoir choisi le .fr (contre 56 % pour le panel global). À l’inverse, seuls 20 % des professionnels du BTP ont choisi le .com. Selon l’AFNIC, le choix massif du .fr peut notamment s’expliquer par un secteur d’activité très ancré localement.

Côté réseaux sociaux, Facebook arrive en tête des réseaux les plus utilisés par les professionnels du BTP (92 %), devant LinkedIn et Instagram (50 %).

Peu d’investissements en termes de temps et d’argent

En matière d’investissement financier, près de la moitié (59 %) consacrent moins de 1 000 euros à leur présence en ligne chaque année. Ce budget sert notamment à faire de la publicité sur les réseaux sociaux (45 %), sur les moteurs de recherche (19 %), ou à travers l’achat de bannières sur des sites à fort trafic (22 %).

S’ils sont peu nombreux à investir dans le référencement payant, ils sont en revanche 76 % à soigner leur référencement naturel.

L’investissement en termes de temps est également moindre que le panel global, avec 37 % d’entreprises du BTP ne consacrant qu’une heure par mois maximum à leur présence en ligne (contre 24 % pour le panel global). À noter que 75 % jugent le temps investi comme « rentable » ou « tout à fait rentable ».

Les professionnels du BTP ne lésinent en revanche pas sur la cybersécurité, puisque 94 % déclarent que leur site internet est protégé contre les cybermenaces par des solutions de sécurité (pare-feu, antivirus, etc.), contre 45 % des entreprises tous secteurs confondus.

Malgré le peu d’investissement en termes de temps et d’argent, la présence en ligne est rémunératrice pour la grande majorité des entreprises du BTP, puisque 71 % estiment que leurs actions en ligne leur rapportent entre 10 et 50 % de leur chiffre d’affaires – dont 53 % entre 10 % et 30 %.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock