Les solutions électriques Viessmann : vers un modèle d'indépendance énergétique, pour les générations futures

Le monde de demain se construit avec les solutions d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle Viessmann propose une gamme complète de solutions pour produire, stocker et consommer de l’électricité verte.

Produire :

Vitovolt 300 : photovoltaïque

Vitovalor PT2 et PA2 : pile à combustible

Stocker :

Vitocharge VX3 : système de stockage électrique

Produits compatibles Smart Grid

Consommer :

Vitocal : pompes à chaleur et ballons thermodynamique

Vitoclima : pompes à chaleur air/air

Certains produits Viessmann, comme la pompe à chaleur ou le ballon thermodynamique Vitocal ou encore le ballon Vitocell 100-B CVE, sont dotés de la technologie Smart Grid Ready (SGR). Celle-ci apporte un mode de fonctionnement supplémentaire aux produits : l’optimisation de l’autoconsommation. Doté d’un système de production d’électricité (photovoltaïque ou pile à combustible), le surplus de production est absorbé par le générateur pour produire de la chaleur, du rafraîchissement ou de l’eau chaude sanitaire plutôt que d’être réinjecté sur le réseau électrique.

L’association des produits Viessmann permet d’atteindre un taux d’autoconsommation très important rendant l’utilisation du réseau électrique quasi inexistante.

Lorsque l’on combine une production photovoltaïque avec une pile à combustible et un système de stockage d'électricité, la majorité des postes de consommation de l’habitat sont couverts, quelle que soit l’heure de la journée. En effet, comme l’illustre le schéma ci-dessus, le système de stockage Vitocharge va gérer l’équilibre entre production et consommation.

En cas de production supérieure à la consommation, il stockera l’électricité excédentaire dans ses batteries, pour la restituer lorsque les besoins de consommations seront supérieurs à la production électrique locale.

Viessmann Energy Management

Viessmann Energy Management est LA solution pour votre logement. Intégrée aux nouveaux produits de l’offre, elle facilite le quotidien des utilisateurs.



Une seule application couvre l’ensemble des fonctions de confort Viessmann dans la maison. ViCare permet ainsi de contrôler aussi bien votre générateur de chaleur que la production et le stockage de votre électricité verte.

Développé également pour nos partenaires installateurs, ViGuide permettra de visualiser l’état des installations en direct et ainsi optimiser les délais d’interventions. Elle restera également l’interface privilégiée pour les mises en service et les maintenances.



La configuration ou l’application requise ne correspond pas aux solutions dotées du Viessmann Energy Management ? Dans ce cas, il est possible d’utiliser la GridBox. Multimarques, elle devient le tableau de bord de votre logement.



Dans tous les cas, Viessmann dispose d’une solution adaptée à votre habitat et vos besoins !

Photo à la une : Pompe à chaleur Vitocal 252-A, panneaux solaires photovoltaïques Vitovolt 300 et système de stockage d’électricité Vitocharge VX3 de Viessmann.

Pour en savoir plus exit_to_app