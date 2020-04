Plus résistants, plus légers, plus faciles à installer ! La nouvelle gamme de receveurs CAREA ATENA bénéficie toujours des qualités de son matériau Minéral Composite, mais décliné ici en version Haute Densité. Avec 2 dimensions, 2 coloris et une finition anti-dérapante (norme PN 18), il y a forcément un receveur CAREA® ATENA pour votre projet.