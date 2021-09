Yutaki S 2.0 et Yutaki S Combi 2.0 : une nouvelle génération design de PAC air/eau Hitachi se démarque sur le marché Résidentiel

Une nouvelle gamme de modules hydrauliques Yutaki 2.0 sera disponible dès novembre 2021 dans le réseau Hitachi Cooling & Heating. Son tout nouveau design, à la fois interne et externe, conçu main dans la main avec ses clients, lui donne des atouts de taille : esthétisme, compacité inégalée et praticité hors pair côté installation et maintenance. De plus, avec un nouveau contrôleur au design innovant reconnu, l’utilisation est simplifiée. Avec ou sans ECS, ces nouveaux modules hydrauliques sont compatibles avec tous les groupes extérieurs R32 et R410A, de 4,3 à 24 kW.

Un nouveau design extérieur, pour une conception toujours plus esthétique et discrète

Les nouveaux modules hydrauliques des pompes à chaleur air/eau Yutaki S 2.0 et Yutaki S Combi 2.0 (sans et avec ECS intégrée), se dotent de nouvelles lignes, sobres et épurées. Leur nouveau contrôleur a même été récompensé par un prix prestigieux, l’« European Product Design Award ».

Le nouveau design de la gamme lui permet également de se faire très discrète, avec l’un des encombrements les plus faibles du marché. En effet, le module Yutaki S COMBI 2.0, doté d’un ballon de 220L, affiche une taille réduite, idéale pour s’intégrer dans tous les espaces, avec des côtes de seulement H1788 x L595 x P598 mm. Exclusif sur le marché, il s'adapte parfaitement aux contraintes d'espace des nouveaux logements.

Un nouveau design intérieur, pour faciliter l’installation et la maintenance

Le design interne n’est pas en reste non plus : il a été entièrement repensé pour que l’installation et la maintenance deviennent un jeu d’enfant. La marque Hitachi Cooling & Heating a impliqué ses plus fidèles clients très en amont dans la conception de cette nouvelle version, pour obtenir les machines les plus abouties du marché.



Toujours dotée de composants hauts de gamme, comme son échangeur à plaques ou son ballon ECS en acier Inox Duplex haute résistance, de nouveaux atouts viennent l’enrichir. Premièrement, chacun des composants a été placé à un endroit stratégique, pour être entièrement accessible directement en face avant. Deuxièmement, les connexions sont alignées sur le dessus de l'unité. Ces choix représentent un gain de temps énorme lors des interventions. Le panneau avant se démonte lui aussi en moins de 30 secondes.



Désormais, une anode ACI est disponible en option, afin de protéger la cuve des eaux les plus difficiles. De plus, de nouveaux organes, comme les nouvelles pompes ou vannes 3 voies, ou encore de nouvelles sondes ECS, apportent encore davantage de fiabilité et de performance.

Un contrôleur LCD dernière génération, alliant design et innovation

Reconnus pour leur ergonomie, Hitachi va encore plus loin avec la nouvelle génération des contrôleurs LCD Yutaki 2.0. Les talentueuses équipes de design ont reçu le prestigieux prix Européen EPDA, récompensant leurs efforts sur ce dernier né.



Des fonctions nouvelles exclusives font leur apparition pour mieux aider les professionnels et les clients. En voici quelques-unes : le contrôle en direct des ventilo convecteurs, la vue synoptique des données opérationnelles de fonctionnement, un mode WIZARD utilisateur pour assister la configuration de la programmation du thermostat en répondant à quelques questions simples...

Anthony Touboul, Chef de marché PAC Air/Eau & chauffe-eau thermodynamique France, souligne : « Une évolution majeure de ce nouveau module est son contrôleur. En complément de son design récompensé unique, c’est également un vrai concentré de technologie, pensé pour faciliter la vie du professionnel mais aussi du client final. Une présentation intuitive, une navigation simple et des fonctions exclusives feront de lui votre meilleur allié pour un système performant. »



Et côté installateur ou mainteneur, la nouvelle gamme Yutaki S et S Combi 2.0 possède un atout phare : toutes les données de fonctionnement en temps réel sont présentées sous la forme d’un synoptique, pour une visualisation centralisée complète et rapide.>

Une connectivité totale

Cette nouvelle génération de Yutaki peut être gérée par un dispositif mobile grâce à l’application Hi Kumo. La plateforme de maintenance à distance Hi Kumo PRO, qui permet d'économiser du temps et de l'argent, de limiter les temps d'immobilisation et d'augmenter la satisfaction des clients, est compatible avec la dernière génération de Yutaki.

Un seul cerveau pour une armée de Yutaki

Dans le cadre d’installation de Yutaki en cascade, le contrôleur de cascade exclusif intégrera lui aussi la nouvelle génération de régulation. Il conserve tous les atouts de l’ancien, à savoir centraliser le contrôle et la visualisation de toutes les Yutaki et gérer de manière intelligente leur fonctionnement. Il intègre désormais tous les avantages du nouveau contrôleur LCD.

