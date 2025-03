Avec 9,8 millions de tonnes de déchets inertes recyclés en 2024, Ecominéro dépasse ses objectifs et prévoit d'aller plus loin en 2025.

Lors de sa conférence de presse annuelle, Ecominéro, éco-organisme dédié à la Responsabilité Élargie du Producteur pour les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (REP PMCB), a dressé un bilan très positif de ses 20 premiers mois d’activité.

Après un lancement officiel de la filière en mai 2023, l’organisme a réussi à dépasser ses objectifs.

9,8 millions de tonnes de déchets inertes traitées en 2024

Avec plus de 3 055 metteurs sur le marché (fabricants, distributeurs, importateurs) et un réseau d'environ 4 100 points de reprise, l’éco-organisme a réussi à traiter 9,8 millions de tonnes de déchets inertes, provenant de 25 000 chantiers.

Un taux de recyclage de 92 % a été atteint, un chiffre largement au-dessus des 35 % initialement prévus par le cahier des charges de la REP PMCB.

À partir de janvier 2025, les artisans, entreprises et particuliers bénéficieront d'une collecte gratuite des déchets inertes bien triés, sur tous les sites ayant renouvelé leur adhésion au réseau. Cette initiative a permis de réduire la part du coût restant à la charge des détenteurs de déchets en 2024.

Favoriser la réutilisation des matériaux

Ecominéro n’a pas seulement concentré ses efforts sur le recyclage, mais aussi sur la réutilisation des matériaux. En 2024, quatre appels à projets ont permis d’accompagner 79 entreprises et chantiers innovants, favorisant le réemploi de plus de 23 000 tonnes de matériaux.

Pour renforcer cette approche, l’éco-organisme compte étendre son soutien en 2025, avec de nouveaux appels à projets visant à accompagner 100 initiatives. À compter de mars 2025, un soutien financier sera également mis en place pour les opérateurs de réemploi, sous forme d’une aide de 5 euros par tonne de produits ou matériaux réutilisés.

Quels objectifs pour 2025 ?

L’année 2025 est placée sous le signe de l’ambition. Ecominéro se fixe pour objectif de recycler 10,7 millions de tonnes de déchets inertes d’ici la fin de l’année, avec un taux de recyclage de 90 %.

Pour y parvenir, l’éco-organisme met l’accent sur l’extension de son réseau, avec l’objectif de garantir à plus de 95 % de la population un point de collecte à moins de 15 minutes pour les artisans et particuliers, et 45 minutes pour les plus grands chantiers. 5 500 points de collecte seront répartis sur l’ensemble du territoire, y compris en Outre-mer.

« En 2025, Ecominéro accélère son engagement pour structurer une filière toujours plus performante et accessible à tous. Nous franchissons une nouvelle étape vers une gestion plus circulaire et responsable des matériaux de construction », a conclu François Demeure dit Latte, directeur général d’Ecominéro.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock