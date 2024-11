L'Anah et la Fnau ont signé une convention de partenariat. L'objectif : partager des connaissances sur l’amélioration de l'habitat privé, et répondre à différents enjeux associés, dont le bien vieillir chez soi et la rénovation des copropriétés.

Pouvoir d’achat, adaptation à la perte d’autonomie, rénovation énergétique, sobriété foncière… L’habitat est à la croisée de moult enjeux, et fait l’objet d’une convention signée entre l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) et la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (Fnau). Le partenariat a été scellé le 19 novembre, en présence de Thierry Repentin, président de l’Anah, et Jean-Philippe Dugoin Clément, président délégué de la Fnau. « En unissant leurs forces, la Fnau et l'Anah cherchent à accélérer la transition du parc de logements privés vers un modèle plus durable, adapté à tous les âges de la vie et plus inclusif », exposent les partenaires dans un communiqué. Partager des connaissances sur l’habitat privé Concrètement, la Fnau et l'Anah échangeront, diffuseront, capitaliseront leurs expériences et produiront des connaissances communes sur l’amélioration de l’habitat privé. Deux thèmes de travaux ont été définis : « l’adaptation du parc de logements périurbains au vieillissement de la population » et « la mobilisation des copropriétés en vue d’améliorer l’habitat ». Les actions de l'Anah et de la Fnau tendent à mieux aiguiller les politiques des territoires, à travers la mise à disposition de données sur l’habitat privé, de la rénovation énergétique et de l'adaptation des logements. « Ce partenariat s'inscrit dans une vision à long terme. Il vise à mieux répondre aux besoins des citoyens en matière de logement, tout en prenant en compte les impératifs sociaux et environnementaux actuels », lit-on dans le communiqué de l'Anah et de la Fnau. Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock