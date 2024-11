Rénovation des copropriétés : « Patrimoine 2050 » lauréat d’un appel à projets

Après avoir lancé l’appel à projets « Oréno » en 2023, l’Ademe a désigné comme lauréat « Patrimoine 2050 », un groupement de quatre entreprises qui s’efforcera de répondre à toutes les problématiques rencontrées lors des projets de rénovation énergétique en copropriété.

Bouygues Construction, Capital Energy, Crédit Mutuel Alliance Fédérale et LPA-CGR avocats, rassemblés au sein du groupement « Patrimoine 2050 », annoncent être lauréats de l’appel à projets « Oréno », lancé par l’Ademe.

L’objectif de ce groupement : simplifier la réalisation de travaux de rénovation énergétique en copropriété.

La France compte plus de 560 000 copropriétés. Or, les trois-quarts des logements de ce parc présenteraient un diagnostic de performance énergétique (DPE) situé entre D et G, et seront donc à rénover d’ici 2050, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone prévu dans le cadre de l’Accord de Paris.

Toutefois, ces logements sont souvent plus difficiles à rénover que les logements individuels, car les procédures en copropriété sont longues et fastidieuses, avec de nombreux blocages, en premier lieu financiers.

Pour rappel, mi-octobre, la ministre du Logement s’est dite favorable à l’assouplissement du calendrier d’interdiction de location des passoires thermiques pour les copropriétés en raison de ces difficultés rencontrées par les copropriétaires. Une proposition de loi a par ailleurs été déposée par deux députés, et devrait être examinée d’ici la fin de l’année.

Répondre à toutes les problématiques rencontrées par les copropriétaires

Les quatre entreprises que sont Bouygues Construction, Capital Energy (filiale de Bureau Veritas), Crédit Mutuel Alliance Fédérale et LPA-CGR avocats, regroupées au sein de « Patrimoine 2050 », apportent chacune une réponse à une problématique, qu’il s’agisse de la faisabilité technique, du financement, des travaux, ou encore de la réglementation et de la garantie de résultat en matière de performance énergétique et d’économies d’énergie.

Pour une meilleure communication, un référent unique fera l’interface entre les copropriétaires et les experts de Patrimoine 2050.

Le groupement précise qu’il testera ses solutions pendant trois ans sur des projets démonstrateurs, « avant un déploiement massif sur tout le territoire ».

« Nous sommes très heureux de mettre notre expertise en rénovation au service des résidents pour leur apporter plus de simplicité dans la mise en œuvre de leurs projets, un meilleur confort ainsi qu’une baisse de leurs dépenses d’énergies, mais aussi pour accompagner la transition énergétique des territoires. Ces projets vont nous permettre de travailler étroitement avec les acteurs locaux », se réjouit d’ores et déjà Cyril Bigaut, pilote du groupement « Patrimoine 2050 ».

