Pour répondre à l’obligation de rénover les meublés touristiques, le colloque Régénération Montagnes s’est réuni. Des discussions ont permis de définir trois pistes de massification des chantiers.

Le 17 avril, élus, services techniques de collectivités, professionnels du bâtiment et autres acteurs du colloque Régénération Montagnes se sont réunis à Grenoble, sous la houlette d’Atout France et de la Banque des Territoires.

L'objectif : fixer des pistes pour rénover le parc immobilier dans les stations de montagne. Une discussion au lendemain de l’adoption de la loi Le Meur du 19 novembre 2024. Pour rappel, le texte étend l’interdiction locative des passoires thermiques aux meublés de tourisme. Il oblige ainsi la rénovation de ces biens, afin qu’ils atteignent un diagnostic de performance énergétique (DPE) entre A et D, d’ici 2034. Autre levier législatif : la loi d’exception relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2030, qui permettra d’expérimenter tous ces modèles d’ici cette date.

L’inaction plus chère que l’action, selon l’ANMSM

« Sans mobilisation collective en faveur de la rénovation de ce parc, la perte à terme pourrait atteindre 17 millions de nuitées et près de 3 milliards d’euros de retombées économiques annuelles sur les territoires, sans compter un possible effet domino », craint le colloque dans un communiqué.

« Le coût de l’inaction est sans commune mesure par rapport au bénéfice de l’action, tant pour l’image et l’habitabilité de nos destinations que pour la filière du bâtiment », appuie notamment Jean-Luc Boch, président de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM).

Selon le colloque, certes le transport est le premier émetteur de gaz, mais la rénovation globale du parc immobilier est clé dans les stations de montagne. « Elle doit permettre un meilleur confort, des économies d’énergies, et une intensification des usages, afin d’éviter la construction de bâtiments neufs venant pallier l’obsolescence de certaines structures à vocation touristique sous-utilisées (lits froids) au détriment des paysages des destinations », lit-on dans le communiqué.

D’autant que Régénération Montagnes a déjà expérimenté des méthodes et des outils d’intervention pour lancer ces chantiers, des années avant les évolutions législatives.

Mieux encadrer, mieux accompagner, mieux financer

L’heure est cependant à la massification des travaux. Trois pistes d’actions ont été définies par le colloque.

La première : fournir un socle réglementaire spécifique aux territoires de montagne et sensibiliser les copropriétaires. « Le cadre économique et fiscal peut aussi jouer un rôle structurant dans cette dynamique à impulser », soutient Régénération Montagnes. Atout France a d’ailleurs pour mission, avec l’appui du nouvel Observatoire de l’immobilier en montagne et de collectifs thématiques, d’écrire une feuille de route opérationnelle. Celle-ci affichera les objectifs à atteindre sur cinq ans, tout comme les moyens techniques et financiers du futur programme France Tourisme Ingénierie, concentré sur ce vaste chantier.

L’organisation appelle à l’instauration d’une ingénierie territoriale, entre les syndics et les décideurs publics. « Les professionnels du bâtiment, quant à eux, sont prêts et n’attendent qu’une chose : de nombreux chantiers à démarrer rapidement, avec des process de préfabrication adaptés aux contraintes climatiques et aux sites occupés », évoque-t-elle également. D’où l’intérêt d’optimiser les calendriers de travail et de coordonner les copropriétés dans le chantier, afin de réduire les délais, voire les coûts d’environ 30 %.

Dernier axe de massification : le financement, alors que « les aides publiques ne pourront constituer l’unique levier de soutien », affirme Régénération Montagnes. Et d’avancer diverses solutions, dont le prêt collectif en copropriété, la mobilisation d’une partie de la valeur générée par l’économie, comme le contrat de performance énergétique (CPE).



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock