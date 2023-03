Création d'un guide pour adapter les rues au changement climatique

Conçu pour faciliter une action rapide et efficace dans toute la France, en particulier dans les grandes villes où les besoins sont les plus urgents, le guide de « La rue commune » fournit des clés pour transformer les rues ordinaires en territoires expérimentaux et créer les conditions pour des villes plus pacifiques, habitables et résilientes, adaptées aux changements climatiques et sociaux.