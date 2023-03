Plein de potentiel, notamment celui d’être un poumon vert pour la ville, les toitures végétalisées sont une réponse à plusieurs enjeux urbains : lutte contre l’îlot de chaleur urbain, gestion des eaux ainsi que préservation de la biodiversité, de la santé et du bien-être.

« Encore faut-il que les projets puissent répondre au mieux à ces quatre enjeux-clefs », souligne cependant l’association des toitures et façades végétales (Adivet), qui a diffusé ce lundi 27 mars son GreenRoofScore.

Il s’agit d’un référentiel mesurant la « performance écosystémique des projets de végétalisation du bâti et, plus précisément, des projets de végétalisation des toitures et terrasses », définit l’association.

Une quinzaine d’indicateurs réunis dans l’outil



Fruit d’un travail de trois ans par Adivet, le GreenRoofScore compile pour chaque enjeu différents critères, pour une quinzaine au total définis dans le corpus. Ces critères s’accompagnent de points bonus afin d’encourager les démarches les plus ambitieuses.

À chaque indicateur est associé une intention, des performances possibles voire une recommandation. « L’ensemble de l’outil porte une visée pédagogique en explicitant les principes qui ont conduit aux choix des indicateurs », détaille l’association. Et pour chaque enjeu au global (chaleur, eaux, biodiversité et santé/bien-être), quatre niveaux sont définis, de « bon » à « exemplaire ».

Niveaux possibles de performance suite à l'évaluation GreenRoofScore - Source : Adivet

S’assurer de la bonne performance technique, environnementale et sanitaire d’une toiture ou d’une terrasse végétalisée importe, alors que « le changement climatique entraîne des phénomènes tels que des canicules de plus en plus fréquentes et des épisodes pluvieux plus rares mais plus intenses. Ces évolutions, jointes à l’anthropisation, conduisent à un très fort recul de la biodiversité. Ceci a des répercussions sur la santé humaine, tant physiologique que psychologique. L’ensemble de ces phénomènes est particulièrement prégnant en ville et d’autant plus lorsque celle-ci présente un tissu dense. Sachant que 80 % de la population française vit en zone urbaine, ces problématiques deviennent incontournables et des solutions sont à mettre en place urgemment », abonde Adivet.

Organismes de certification et labellisation, maitrise d’ouvrage et d’oeuvre, fournisseurs de systèmes ou pouvoirs publics : GreenRoofScore s’adresse à différents acteurs concernés par les toitures et terrasses végétalisées. À partir d’une première version, le référentiel tend à se mettre à jour « en fonction des retours du terrain et de l’évolution de la recherche dans le domaine », évoque Adivet.

Virginie Kroun



Photo de Une : Adobe Stock