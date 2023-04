Emmanuel Macron avait déjà annoncé la couleur novembre dernier. « On a besoin d'accompagner nos communes (...) pour les aider à mener à bien la rénovation thermique de nos écoles. Aujourd'hui, beaucoup de nos écoles ne sont pas aux dernières normes, elles dépensent beaucoup d'énergie. On pourra améliorer les conditions pour nos enseignants et pour les enfants », reconnaissait le chef de l’État face à Olivier Salleron, président de la FFB, lors d'un entretien diffusé durant les 24 heures du Bâtiment.

Des intentions que le président de la République a confirmé ce dimanche au quotidien Le Parisien : « Il y a trop d'écoles qui sont des passoires thermiques, où les enfants se les gèlent puis ont trop chaud. On va les rénover ».

« Dans certaines, il fait 12°C l’hiver et 45 °C l’été »



Macron veut mettre 3 milliards d’euros sur la table pour rénover les écoles passoires thermiques

Et cela passe selon l’occupant de l’Élysée par un « grand projet de restauration écologique ».

Aucun détail sur l’enveloppe consacrée, ni le calendrier

Et dans ce grand projet de restauration écologique « on va mettre le financement (…) pour accompagner les communes qui ne le peuvent pas seules », a poursuivi Emmanuel Macron face aux lecteurs du Parisien.

Pour l’heure, aucune précision sur le montant de l’enveloppe, ni le calendrier, n’a été divulguée concernant la rénovation des écoles. Toutefois, le président de la République avait déjà donné un aperçu à Marseille, où un programme de rénovation de 174 écoles a été lancé en septembre 2021, pour un montant de 1,5 milliard d’euros d'aides. Car dans la cité phocéenne, un tiers des écoles seraient de véritables passoires thermiques, selon la mairie.

« C’est un formidable chantier public. Cela va donner du boulot au BTP, cela va aider les communes car on va les accompagner, cela va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos enfants travailleront dans de bonnes conditions », défend Emmanuel Macron.

Autre chantier souhaité par le chef de l’État : accélérer « la végétalisation des cours d'écoles », s’agissant d’« un moyen formidable pour avoir des puits de fraicheur et au coeur de nos villes et pour éduquer nos enfants dès le début à l'environnement ».



Virginie Kroun (avec AFP)

