Les propositions issues du CNR Logement bientôt dévoilées

Six mois après le lancement du volet Logement du Conseil National de la Refondation (CNR), l’heure de la sélection approche. Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, présentera le 9 mai une « vingtaine » de propositions tirées des travaux du CNR, a appris l’AFP auprès de l’entourage de l’élu.

Présentées à l’Élysée, ces propositions seront centralisées puis étudiées afin de définir lesquelles doivent être appliquées ou expérimentées, précise le ministère. Les autres propositions ne tomberont pas dans l’oubli puisqu’elles continueront d’alimenter la réflexion du ministre.

Rajouté sur le tard à la série des CNR thématiques (santé, jeunesse, service public…) voulus par Emmanuel Macron, le CNR Logement a produit trois rapports émaillés de préconisations sur la politique du logement.

Trois projets phares pour le logement en France

Depuis son lancement fin novembre, trois groupes de travail ont abordé sur trois sujets : « Comment redonner aux Français du pouvoir d’habiter ? », « Réconcilier la France avec la production de logements nouveaux » et « Faire du logement l’avant-garde de la transition écologique ».

Les co-animateurs de ces groupes, sous l’égide du délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, Christophe Robert, et de la PDG de Nexity, Véronique Bédague, font désormais « des allers-retours » avec le cabinet du ministre « pour pouvoir consolider ce qu’on retient des trois groupes », a expliqué à l’AFP Christophe Robert.

Parmi ces propositions, plusieurs visent à simplifier ou rendre plus efficaces les aides et dispositifs fiscaux, les mécanismes de décision des collectivités ou l’accompagnement des personnes vulnérables. On y retrouve également l’encadrement des prix du foncier, sur le modèle de ce que certaines métropoles appliquent déjà pour les loyers, ou l’instauration dans certaines zones d’une densité minimale pour les nouvelles constructions, afin de limiter l’étalement urbain.

Des revendications récurrentes des professionnels y ont aussi été intégrées, comme des incitations financières pour les maires bâtisseurs, ou la création d’un statut du bailleur privé.

