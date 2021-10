L'infographie 3D, un métier à la conquête de l'aménagement paysager

Odile Malthet est infographiste paysagère. Son rôle est d’utiliser l’outil informatique pour la représentation graphique d’un projet d’aménagement paysager. Alors que les acquéreurs cherchent à optimiser leurs investissements et les professionnels paysagers à gagner du temps, cette spécialiste propose des prestations sur-mesure ainsi qu’une immersion totale et réaliste d’un projet d’aménagement. Rencontre.

« A quoi ressemblera vraiment le projet lorsqu’il sera terminé ? » Avec la modélisation 3D, il est désormais possible de donner vie à toutes ces questions que l’on se pose, ou que l’on se posera, lors de la conception d’un projet d’aménagement. Ainsi, d’un coup, ce qui était abstrait devient concret :« l’aménagement prend vie, sous nos yeux, sous forme de vidéos animées ou de visites virtuelles », explique Odile Malthet, infographiste paysagère et créatrice du site infographie3dpaysage.

Cette technologie, qui présente un inconvénient pour les professionnels car elle suppose une réelle technique et un gros investissement, apporte néanmoins une réponse qualitative au besoin de visualisation concrète d’un projet. Un poste qui gagne donc à être externalisé afin de permettre à toutes les structures de gagner en compétitivité. « En externalisant l’infographie 3D, les professionnels du paysage et de l’architecture peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et optimiser la communication de leur projet grâce à des images de qualité », note l’infographiste paysagère.

Des prestations personnalisables

Consciente de cette réalité, Odile Malthet franchit le cap en 2019 et se lance officiellement à son compte pour proposer des prestations 3D paysagères. Son objectif ? Aider les professionnels à mieux communiquer avec leurs clients. « Il est beaucoup plus simple de susciter l’adhésion autour d’un projet tout au long de sa phase d’étude et d’élaboration quand vos interlocuteurs le comprennent pleinement d’un seul coup d’œil ! » souligne t-elle.

La modélisation 3D permet donc d’agir à 360° en simulant différentes hypothèses et variantes de chaque projet d’aménagement. Avec Infographie 3D paysagère, la spécialiste propose ainsi plusieurs services tels que « la vue nocturne », « l’étude météo » ou encore « la variante de projet » qui permet de supprimer ou d'ajouter des éléments au projet initial.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Odile Malthet