Polémique sur la maison individuelle : la ministre du Logement réagit

Le point trimestriel de la FFB a pris une tournure inhabituelle. Jacques Chanut, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) avait exceptionnellement à ses côtes Patrick Vandromme, président de LCA-FFB, l’organisation qui représente les aménageurs, CMIstes et promoteurs. Et l’enjeu est important puisqu’il s’agit rien de moins que du ralentissement de la conjoncture du bâtiment en 2018 et 2019. Mais un autre sujet commence à faire polémique dans les médias, la proposition de la FFB d’embaucher 15 000 jeunes issus des quartiers de la politique de la ville et d’étudier l’embauche de migrants