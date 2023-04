Un nouveau plan d'aménagement pour une région IDF plus résiliente

Le nouveau plan d'aménagement présenté par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, vise à casser la centralisation autour de Paris en développant 27 « centralités » pour rééquilibrer le territoire et rendre la région plus résiliente face au réchauffement climatique. Des transports en commun supplémentaires et la construction de nouveaux bâtiments réversibles sont notamment prévus.