Un monument classé de la Haute-Garonne quitte provisoirement son socle historique

L'emblématique Monument à la Gloire des Combattants de la Haute-Garonne, une pièce maîtresse de l'histoire et de l'architecture toulousaines, sera retiré de son socle actuel le 31 août 2023. Une opération complexe qui s'inscrit dans le cadre des travaux de construction de la future station de métro François Verdier.

Éviter les risques de détérioration

La construction de la nouvelle station de métro François Verdier, située près du Monument Historique, a présenté un défi unique : comment protéger et préserver ce patrimoine culturel tout en réalisant des travaux souterrains d'une telle envergure ? Plusieurs scénarios ont été envisagés, de la conservation sur place à la déconstruction minutieuse.

L'agence d'architecture ARC&SITES a été sélectionnée en 2021 pour superviser cette opération délicate qui a débuté par un diagnostic approfondi du monument afin de comprendre sa structure, ses matériaux et ses contraintes.

Les experts ont ensuite parcouru les archives du chantier d'origine, ont réalisé des relevés détaillés et ont utilisé des technologies modernes telles que la modélisation 3D et la prospection géo-radar pour obtenir une vue complète de la structure.

Les résultats de ces études ont confirmé que le monument était principalement constitué d'une combinaison de pierre et de béton, ce qui a écarté l'option du démontage pierre par pierre. Ainsi, c'est la solution du déplacement du monument qui a été retenu, notamment pour éviter les risques de détérioration majeure.

Une opération de soulevement de 36 heures

Cependant, soulever et déplacer une structure de plus de 1700 tonnes dans un espace restreint et encombré est un défi technique sans précédent. Pour cela, l'agence ARC&SITES a constitué une équipe d'experts en ingénierie et en conservation, qui a passé sept mois à élaborer des plans détaillés et à préparer minutieusement le site et la structure du monument pour le déplacement.

Le processus de déplacement débutera le 31 août 2023 et se déroulera en plusieurs étapes. Tout d'abord, le monument sera soulevé de son socle historique lors d'une opération de 36 heures. Puis, neuf plateformes modulaires autopropulsées seront mises en place pour le déplacer vers son nouvel emplacement. Une fois sur la dalle de répartition, le monument sera déveriné et installé en toute sécurité.

Un déplacement temporaire donc, puisqu'en 2027, ce monument à la Gloire des Combattants de la Haute-Garonne, érigé après la Première Guerre mondiale par des artistes toulousains renommés, retrouvera sa place initiale, prêt à continuer à témoigner de l'histoire.

Marie Gérald

Photo de une : © ARC&SITES