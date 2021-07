Leader français de la salle de bain, Kinédo, ne cesse de se diversifier. Avec ses deux sites situés à Chaumes-en-Retz, en Loire-Atlantique (44), Aquaproduction dispose de son propre laboratoire d’essai, s’imposant ainsi comme le centre de compétences du fabricant de solutions de douches et bains.

« L’heure est à ceux qui travaillent dans l'aménagement de la maison », introduit Philippe Pobeda, directeur général adjoint des activités douches de Kinédo. Avec plus de 60 millions d’euros de chiffre d'affaires, le numéro 1 des salles de bains a une seule exigence : la qualité. Au-delà de vouloir accompagner la transition démographique (vieillissement de la population, maintien à domicile…), Kinédo entend proposer des solutions innovantes, au design accessible et personnalisable.

Le savoir-faire à la française

100 % français, les produits Kinédo sont conçus dans les unités implantées à Chaumes-en-Retz (44). Nommés "Aquaproduction", ces deux sites qui couvrent près de 32 000 m2 pour un total de 230 salariés, s’imposent comme le centre de compétences du spécialiste pour la production de douches et de solutions de remplacement de baignoires et d’accessoires.

Le premier site, ouvert en 1986, est spécialisé dans la fabrication des receveurs de douche kinesurf et kinestart réalisés en Biotec (plaque abs/PMMA Thermoformé, renfort acier et renfort biotec). Ce béton de synthèse et sa composition permettent notamment d’obtenir un matériau léger, plus facile à manipuler et donc à installer. Ce site est également spécialisé dans le process des receveurs en biolith (plaque ABS/PMMA thermo, résine PU + fibres et renfort Biolith), et dans le montage des colonnes et panneaux des cabines hydromassantes.

Fabrication des receveurs de douche sur la première unité du site de Chaumes-en-Retz

La seconde unité du site de Chaumes-en-Retz s’occupe de la transformation du verre : découpe, usinage, trempe thermique, et traitement anticalcaire. Parmi les 400 salariés de Kinédo, certains s’activent à l’équipement des profilés aluminium ainsi qu’au montage et à l’emballage des parois et fonds de cabines. L’usine produit ainsi environ 1 000 références par jour.

L’expertise Aquaproduction Kinedo en transformation sur la seconde unité de Chaumes-en-Retz

La partie logistique du site dispose d’une surface de près de 8 500 m2 pour 8 800 emplacements de palettes. Un stock conséquent « pour toujours plus de disponibilités et de délais courts, exigés par le marché ».

Espace de stockage sur la seconde unité du site à Chaumes-en-Retz

De plus, grâce aux derniers investissements, Kinédo a pu augmenter la capacité de production annuelle de la ligne de receveurs, notamment grâce à l’utilisation d’une quatrième ligne et d'un tout nouveau procédé.

Le Labo Kinédo pousse l'exigence à l'extrême

Aquaproduction revendique une véritable culture d’entreprise orientée satisfaction client, tant dans la conception, c’est-à-dire dans l’évaluation des produits à chaque stade, que dans le production (autocontrôle à chaque poste). La démarche qualité est donc omniprésente, et ce tout au long du process, puisque Aquaproduction réalise une multitude de tests non imposés par la réglementation.

Ainsi, au Labo Kindéo, trois techniciens disposent d’un espace entièrement dédié de 350 m2. Equipés de 6 automates et 9 bancs d’essais, ils réalisent plus de 50 tests allant de l’endurance sur receveur avec charge dynamique à 100 kg, à la résistance à la glissance, au frottement de surface, à la résistance de la formation du calcaire, en passant par la résistance aux rayures (pointe de diamant), ou encore l’endurance du Kit Hammam.

Test du kit Hammam au Labo Kinedo

Test de glissage au Labo Kinedo

Un showroom dédié

Les derniers investissements industriels représentent un montant total de 2,5 % du chiffre d’affaires net prévu pour 2021. Le dernier en date : le site du showroom Kinédo, d'une surface de 400 m2. Avec plus de 200 000 euros investis, les futurs acheteurs peuvent découvrir toutes les possibilités que propose Kinédo, de son savoir-faire à son esprit d’innovation, à l’image du concept modulo (construction modulaire) qui permet d'intégrer rapidement une salle d’eau complète n’importe où dans la maison.

Le nouveau show-room Kinedo de Chaumes-en-Retz

Espace show-room de la première unité du site à Chaumes-en-Retz

Marie Gérald