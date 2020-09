Pour démocratiser les travaux d'adaptation des salles de bain pour les séniors et personnes en perte d'autonomie grâce à l'aide proposée par Action Logement, la Capeb annonce avoir tissé un partenariat avec Téréva. Les deux partenaires ont ainsi mis en place deux packs travaux « clés en mains » à destination du grand public.

La Capeb et Téréva, filiale du groupe Martin Belaysoud, annoncent lancer une offre dédiée à l'aménagement des salles de bain et sanitaires compatible avec l'aide à l'adaptation au logement des séniors et personnes en perte d'autonomie proposée par Action Logement.

Cette aide de 5 000 euros maximum s'adresse aux salariés et retraités de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie (séniors ou handicap) ayant travaillé dans une entreprise privée, habitant dans un logement privé, et sur plafond de ressources.

Pour que cette aide soit versée, le bénéficiaire doit faire réaliser au moins l'un des aménagements suivants par un professionnel certifié :

F ourniture et pose d’une douche avec un receveur extra-plat ou une solution carrelée et sa robinetterie associée ;

F ourniture et pose d’un lavabo pour personne à mobilité réduite ;

Fourniture et pose d’une cuvette de WC rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui ergonomique.

Autre impératif, le particulier doit faire appel à un professionnel présentant au moins une des conditions suivantes :

Détenir une certification Qualibat « Pros de l'accessibilité » ;

Etre adhérent à une fédération professionnelle comme la Capeb ;

Avoir eu l'autorisation d'utiliser les marques « Handibat » et « Silverbat » (plus de 7 500 artisans formés en France).

Alors que toutes les entreprises adhérentes à la Capeb peuvent effectuer ces travaux, la fédération et Téréva, spécialiste de la distribution de produits de second œuvre pour les professionnels, lancent une offre de travaux « clés en mains ».

Cette offre comprend deux « packs » : le pack « Malin » mise sur le rapport qualité/prix, tandis que le pack « Premium » valorise d'avantage l'esthétisme et le confort de l'utilisateur. Chacun de ces packs propose des produits et marques différentes, avec la possibilité d'ajouter des options. Les prix de pose ont quant à eux étécalculés en fonction de prix moyens estimatifs généralement constatés.

C.L.