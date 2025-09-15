AMF : 400 000 € d’amende pour la société Eternam

L’AMF sanctionne Eternam de 400 000 € pour manquements professionnels

L’AMF inflige 400 000 € d’amende à Eternam pour manquements professionnels

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, le 11 septembre 2025, avoir infligé une amende de 400 000 € à la société de gestion d’actifs immobiliers Eternam, filiale du groupe Cyrus Herez. L’autorité pointe plusieurs manquements aux obligations professionnelles de la société, notamment dans la commercialisation de fonds d’investissement et la gestion de club deals.

Les griefs retenus par l’AMF

Selon le communiqué officiel, la commission des sanctions reproche à Eternam :

Manquements dans la commercialisation de FIA (fonds d’investissement alternatifs) et dans la gestion de club deals immobiliers, qui regroupent plusieurs investisseurs autour d’un projet commun.

et dans la gestion de club deals immobiliers, qui regroupent plusieurs investisseurs autour d’un projet commun. Manque de transparence vis-à-vis des clients sur les frais de gestion rétrocédés à ses distributeurs lors d’opérations immobilières.

sur les frais de gestion rétrocédés à ses distributeurs lors d’opérations immobilières. Prévention insuffisante des conflits d’intérêts dans le cadre de co-investissements, en particulier pour des actifs hôteliers.

dans le cadre de co-investissements, en particulier pour des actifs hôteliers. Défaillances dans le contrôle des expertises de valorisation des biens sous gestion.

des biens sous gestion. Faiblesses du dispositif LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) : procédures jugées inopérantes et cartographie des risques incomplète.

L’AMF précise que la décision peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

Qui est Eternam ?

Créée en 2011, Eternam est la filiale immobilière du groupe Cyrus Herez, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine.

Encours sous gestion : 1,4 milliard d’euros (2024).

Chiffre d’affaires : 16 millions d’euros (2024).

Activité : structuration et gestion de fonds immobiliers et club deals, avec une spécialisation dans les actifs hôteliers et les projets de diversification patrimoniale.

Contexte : des sanctions de plus en plus fréquentes

L’AMF multiplie les contrôles et sanctions à l’égard des sociétés de gestion, dans un contexte de vigilance accrue sur la protection des investisseurs. Ces dernières années, plusieurs sociétés de gestion ou CIF (conseillers en investissements financiers) ont déjà été sanctionnés pour :

défaut d’information claire des clients,

dispositifs insuffisants de prévention des conflits d’intérêts,

lacunes dans la lutte anti-blanchiment.

L’objectif affiché de l’AMF : renforcer la transparence et garantir une meilleure protection des investisseurs particuliers face aux produits complexes.

À retenir

400 000 € d’amende infligée à Eternam par l’AMF.

infligée à Eternam par l’AMF. Manquements liés à la commercialisation de fonds, à la gestion des club deals et à la prévention des conflits d’intérêts.

Failles identifiées dans le dispositif anti-blanchiment.

La décision peut être contestée devant la cour d’appel de Paris.

Source officielle : Autorité des marchés financiers (AMF), communiqué du 11 septembre 2025.

Par Camille DECAMBU