Chaque année au printemps, le SNBVI (Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées) se renseigne auprès de ses membres pour publier son bilan annuel. Globalement, l’année 2019 s’inscrit comme un bon cru, avec une augmentation du chiffre d’affaires pour la famille des parements bien que les chiffres de ce bilan soient en-dessous des précédentes estimations des experts.

Le temps est au bilan. Le SNBVI (Syndicat National des Bardages et Vêtures Isolées) profite du printemps pour annoncer le bilan 2019 de la filière. Le Syndicat prévoyait pour 2019 une progression d’environ 2,5 % en mètres carrés de recouvrement de parements. Le bilan de 2019 est légèrement en deçà des prévisions aux mètres carrés à +1 %, le chiffre d’affaires a pour sa part augmenté de 3,2 % pour ce qui concerne la famille des parements.

Le SNBVI explique cette différence entre les mètres carrés et le chiffre d’affaires par un « constat simple » : le Syndicat regroupe des fabricants de nombreux matériaux, ces matériaux répondent plus ou moins bien à différents critères recherchés par les prescripteurs et maîtres d’ouvrage, donc « ces matériaux s’affichent et se négocient à des prix tout aussi différents. Cette particularité peut influer sur le couple mètres carrées et chiffre d’affaires ».

Selon Stéphane Lambert, président du SNBVI, ce « delta peut s’expliquer par un épisode climatique particulièrement pluvieux au printemps 2019, ayant eu un impact certain sur la mise en oeuvre des chantiers ». Cette problématique récurrente force une adaptation de l’organisation des chantiers. De plus, Stéphane Lambert soulève un autre problème : le déficit de main d’oeuvre qualifiée « notamment aux métiers spécifiques de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) ». Ce manque de main d’oeuvre lisserait l’activité alors que « les carnets de commande (sont) correctement remplis ».

Jusqu’ici le SNBVI prévoyait pour l’année 2020 une augmentation de 1,9 % du chiffre d’affaires et à +2,2 % en mètres carrés. Le contexte actuel permet difficilement de maintenir ce bilan prévisionnel sur l’activité du secteur. Sans chiffrer l’impact du coronavirus sur l’activité, Stéphane Lambert, déclare que « naturellement, l’évènement pandémique du Covid-19 aura un énorme impact économique et contraindra indiscutablement à une révision de ces estimations ». Des estimations qui ne pourront être réajustées qu’une fois le confinement terminé. Un confinement qui pourrait s’inscrire dans la durée et impacter fortement l’ensemble de l’activité du BTP.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock