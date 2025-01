Réparation et entretien de toitures : une nouvelle agence Attila près de Versailles

La franchise Attila, spécialisée dans la réparation et l’entretien de toitures, poursuit son déploiement national avec l’ouverture d’une nouvelle agence dans les Yvelines. Localisée à Saint-Cyr-l’École, elle couvrira toute l’agglomération et comptera une dizaine de collaborateurs.

Lionel Rigaud prend les rênes de la nouvelle agence Attila, qui a ouvert ses portes à Saint-Cyr-l’École (Yvelines) le 18 novembre dernier. Le dirigeant couvrira toute l’agglomération, et sera accompagné dans sa mission par une dizaine de commerciaux et techniciens.

Après plus de 25 années passées dans la vente de solutions techniques aux industriels et avoir occupé des postes d’ingénieur commercial, chef des ventes et directeur de division, Lionel Rigaud a rejoint le réseau Attila.

« Le secteur de Versailles offre une belle opportunité de développement avec un potentiel client vaste et varié, notamment des clients industriels, gestionnaires de patrimoines, collectivités, prescripteurs… », estime-t-il.

Une activité en plein essor

Avec plus de 1 000 collaborateurs en France, la franchise Attila attire depuis maintenant 20 ans. De nombreuses zones sont disponibles pour des candidats qui souhaiteraient se mettre à leur compte.

Cette réussite s’explique par une activité porteuse sur laquelle Attila a développé une véritable expertise métier : assurer la pérennité des toitures en fournissant un service régulier de réparation, d’entretien et de maintenance des toits (qu’ils soient industriels, traditionnels, en terrasse ou amiantés).

Du diagnostic de toiture à l’élaboration de contrats d’entretien, Attila prend en charge l’ensemble des problématiques liées à l’entretien et à la réparation des toitures au travers de cinq métiers : diagnostic, urgence, réparation, entretien et amélioration.

L’entreprise, leader sur son marché, se positionne comme un véritable « défenseur du capital-toit » mettant en œuvre toutes les solutions techniques nécessaires pour assurer la protection et la longévité des toits de ses clients (entreprises, collectivités, gestionnaires de patrimoine, grands-comptes). La demande connaît une forte croissance, surtout sur le secteur du BtoB.

Pour répondre aux besoins du marché, Attila vise l’ouverture de 80 nouvelles agences en France d’ici 2029.

Jérémy Leduc

Photo de une : Attila