Agilis, filiale du groupe BTP NGE, spécialisée dans l’équipement de la route, les sols sportifs et l’aménagement des espaces vient d’élire Bruno Parent comme Directeur Général. Cette nouvelle étape dans sa carrière professionnelle est synonyme de « challenge passionnant », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Zoom sur Bruno Parent

Après l’obtention de ses diplômes de l’Ecole Centrale de Paris et de l’Université de Paris Dauphine, Bruno Parent devient directeur du secteur Est/Île-de-France au sein de la filiale historique du groupe BTP NGE, Guintoli.

À la suite, il intègre en 2009 la direction régionale du Massif Central et dirige plusieurs gros chantiers pour les Grands Travaux. Parmi eux, l’élargissement de la RN7 entre Nevers et Moiry ou encore, le lot 43A de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Est - phase 2.

Quatre ans plus tard, il participe au projet de la ligne Sud Europe Atlantique et à la défense des intérêts de NGE auprès du groupement « Infrastructures ». En 2015 et 2016, Bruno Parent est d’abord nommé directeur régional adjoint Normandie, puis directeur régional.

Depuis janvier dernier, il est désormais à la tête du poste de Directeur Général d’Agilis.

Agilis, un nouveau « challenge passionnant »

Heureux de cette nomination, le Président d’Agilis, Didier Longeron, s’est exprimé dans un communiqué de presse en déclarant « Nous sommes ravis d’accueillir Bruno Parent, issu des Nouvelles Générations d’Entrepreneurs de NGE dont Agilis est une filiale spécialisée ».

Cette nouvelle étape dans sa carrière professionnelle est synonyme d’un nouveau « challenge passionnant » a fait savoir Bruno Parent.

D.T