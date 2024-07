BTP : -8 % d’entreprises artisanales créées en 2023

En 2023, le nombre de créations d’entreprises artisanales a de nouveau franchi la barre des 250 000, selon le baromètre ISM/MAAF. Cette année, les disparités entre secteurs et régions sont toutefois plus importantes. Le BTP enregistre de son côté -8 % de créations, et -14 % de cessions de fonds de commerce.

Comme chaque année, l’Institut Supérieur des Métiers (ISM) et la MAAF publient leur baromètre annuel sur les créations d’entreprises dans l’artisanat.

L’année passée, 250 660 entreprises artisanales ont été créées, soit un nombre stable par rapport à l’année 2022 (-1 %). Elles représentaient ainsi 24 % des créations d’entreprise en 2023, et leur nombre a augmenté de 23 % sur les 5 dernières années.

Ce résultat a notamment été stimulé par le secteur des services (+8 %) en 2023, et plus particulièrement les immatriculations de taxis/VTC, qui enregistrent +20 %, et le nettoyage de bâtiment, avec +17 %.

Baisse des créations d’entreprises artisanales : tous les segments du bâtiment concernés

Le secteur du BTP, lui, enregistre de son côté 86 080 créations d’entreprises artisanales, soit une baisse de 8 % par rapport à 2022 (après +4 %), dans un contexte tendu pour la construction neuve.

Dans le détail, on observe notamment -17 % pour les travaux de menuiserie bois et PVC, -12 % pour la maçonnerie générale, -10 % pour les travaux d’installation d’eau et de gaz, -7 % pour les installations électriques, ou encore -9 % pour la peinture.

Les créations d'entreprises artisanales par segment d'activité dans le bâtiment en 2023. Source : ISM/MAAF

« Pour la deuxième année consécutive, plus de 250 000 nouvelles entreprises ont vu le jour. Des chiffres qui ne doivent pas masquer les disparités fortes d’un secteur à l’autre, témoins des tensions économiques qui viennent percuter des secteurs comme le BTP notamment», souligne ainsi Marielle Vo-Van Liger, directrice marketing et communication de la MAAF.

D’un point de vue régional, la baisse des créations d’entreprise est particulièrement marquée dans l’ouest et le sud de la France, contre une hausse dans les régions de l’est et du nord de la France. C’est la région Île-de-France qui enregistre la plus forte progression, avec +6 % de créations, contre -8 % en Auvergne-Rhône-Alpes.

La répartition des créations d'entreprises artisanales par région. Source : ISM/MAAF

-14 % de cessions de fonds de commerce dans le BTP

Les cessions de fonds de commerce, elles, s’inscrivent en baisse, avec notamment -17 % dans l’alimentation, et -14 % dans le BTP.

Cette baisse des transactions concerne quasiment toutes les régions, et notamment celles de l’ouest de la France (-10 %). Seuls les Hauts-de-France et le Centre-Val de Loire enregistrent une hausse, avec respectivement +9 % et +5 %.

« Si les cessions des fonds sont à la baisse, cela témoigne aussi d’une forme de frilosité qui gagne les potentiels vendeurs et repreneurs face à une conjoncture tendue », conclut la directrice marketing et communication de la MAAF.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock