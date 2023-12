Artisanat du bâtiment : plus de 80 000 entreprises ont été créées en 2021

Le dernier baromètre de l’Institut Supérieur des Métiers (ISM) et de la MAAF montre que la création d’entreprises artisanales a été très fructueuse en 2021, avec près de 250 000 entreprises créées, dont 81 940 pour le seul secteur du bâtiment, soit +10 % par rapport à 2019.

La crise sanitaire n’aura pas freiné la dynamique entrepreunariale, bien au contraire ! Elle l’aurait peut-être même stimulée. C’est ce que dévoilent les résultats du dernier baromètre de l’Institut Supérieur des Métiers (ISM) et de la MAAF sur les créations d’entreprises artisanales. Environ 250 000 entreprises de ce type ont été créées en 2021, soit près de 30 000 de plus qu’en à 2019, c’est-à-dire +13 % par rapport à l’avant-crise.

La création d'entreprises artisanales du bâtiment a explosé en 2021. Source : baromètre ISM-MAAF

Un regain de dynamisme dans les petites communes

Une particularité territoriale est à noter puisque ces créations ont notamment bondi de 23 % dans les communes rurales, et de 21 % dans les petites villes de moins de 10 000 habitants, contre une moyenne de 13 % dans les métropoles de plus de 200 000 habitants, et à l’inverse moins de 5 % en région parisienne.

Le bâtiment est particulièrement bien représenté, puisque la plupart des entreprises créées dans les communes de moins de 5 000 habitants sont spécialisées dans ce secteur.

Les auteurs du rapport estiment que cette tendance peut notamment s’expliquer par le départ de citadins vers des communes rurales depuis le premier confinement et le développement du télétravail.

« La crise sanitaire, qui a pourtant lourdement et durablement affecté l’économie française, n’a en rien entamé la motivation des Français désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat artisanal. C’est en particulier le cas dans les communes rurales où la création d’entreprises a connu une belle envolée et participe pleinement à la quête de redynamisation de ces territoires », note Marielle Vo-Van Liger, directrice marketing et communication MAAF.

D’un point de vue régional, la dynamique est particulièrement forte dans les Pays de la Loire et le Grand Est (avec +27 %), mais aussi en Bretagne (+26 %). Viennent ensuite l’Occitanie, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, et la Nouvelle-Aquitaine, qui enregistrent toutes plus de 20 % de créations d’entreprises.

+10 % d’entreprises artisanales du bâtiment

À noter que sur les plus de 300 activités qui représentent l’artisanat, les 10 grandes activités qui concernent le bâtiment et les services concentrent à elles seules la moitié des créations d’entreprises.

En 2021, on dénombre ainsi 81 940 créations d’entreprises artisanales supplémentaires dans le secteur du bâtiment par rapport à 2019, soit +10 %.

L'artisanat du BTP, 1er secteur créateur d'entreprises. Source : baromètre ISM-MAAF

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock