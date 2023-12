Le baromètre ISM-MAAF 2022 note une augmentation de nouvelles entreprises artisanales en France métropolitaine, qui passe la barre des 250 000 ouvertures, tous secteurs confondus. Le BTP observe également une bonne dynamique, avec +4 % de créations, dont une majorité de micro-entreprises.

Comme en 2021, plus d’un quart des entreprises créées en 2022 sont des entreprises artisanales. Le dernier baromètre ISM-MAAF en dénombre précisément 252 580 sur 809 390, soit +7 % par rapport à l’année dernière.

« Un record et une dynamique positive d’autant plus remarquables puisque la création d’entreprises en France est en repli de 1 % », lit-on dans le bilan, où il est également précisé que le tissu artisanal compte aujourd’hui 1,6 million d’entreprises en France.

« Alors que la création d’entreprise en France marque le pas, en particulier dans l’activité transport-livraison, l’artisanat continue de susciter des vocations d’entrepreneurs », commente Marielle Vo-Van Liger, directrice Marketing et Communication MAAF. « Ce nouveau baromètre témoigne de la place centrale de l’artisanat dans la dynamique entrepreneuriale en France. Le bâtiment, les services, les métiers du soin, mais aussi les métiers d’art exercent un attrait toujours plus fort, en dépit des crises », abonde l’intéressée.

La maçonnerie dans le top 3 des secteurs choisis par les créateurs d’entreprises artisanales

Les ouvertures d’entreprises artisanales du BTP sont estimées à 93 620, soit +4 % par rapport à 2021.

Dans le top 10 de secteurs choisis par les créateurs d’entreprises, beaucoup d’activités du bâtiment figurent et notent une progression entre 2021 et 2022.

Dans le détail, on retrouve la maçonnerie générale à la 3ème place (14 330 ; +1 %), l’installation électrique à la 4ème place (14 030 ; +1 %), les travaux de peinture à la 8ème place (9 220 ; +1 %), ceux de menuiserie à la 9ème place (7 000 ; +5 %), et enfin l’installation eau et gaz à la 10ème place.

Top de créations d'entreprises par activités - Source : Baromètre ISM-MAAF

Mais le BTP ne figure cependant pas parmi les secteurs artisanaux en croissance. Le top 3 est trôné dans l’ordre par la transformation de la viande de boucherie (+160 %), la réparation de drones (+88 %) ainsi que l’ennoblissement textile (+50 %).

Des créations d’entreprises artisanales plus présentes dans le Sud



À l’échelle territoriale, 1 entreprise sur 3 créée en zone rurale est artisanale, contre 1 sur 7 à Paris. « Le nettoyage des bâtiments est le 1er secteur d’installation dans la quasi-totalité des départements métropolitains, à l’exception de l’Île-de-France où les taxis/VTC occupent la tête du classement », apprend-on dans le baromètre ISM-MAAF.

On remarque que la création d’entreprises artisanales dans le BTP s’observe dans les quatre coins l’hexagone, bien que plus forte dans le Sud. Les spécialisations sont cependant différentes d’un département à un autre : de la couverture dans le Nord aux entreprises de maçonnerie, de climatisation, de plomberie et d’installation électrique aux Bouches-du-Rhône.

Carte de créations d'entreprises artisanales par région - Source : Baromètre ISM-MAAF

En Île-de-France, l’activité artisanale du BTP fleurit fortement entre la Seine-Saint-Denis (peinture, construction de bâtiments, isolation et menuiserie métallique) et Paris (construction de maisons individuelles).

Le BTP, un profil de micro-entreprise ?



Le baromètre ISM-MAAF rapporte une hausse des créations d’entreprises artisanales soutenue par le micro-entreprenariat. Pour preuve, les micro-entreprises concentrent 65 % des créations, avec +10 % d’ouvertures sur 2022.

« Si l’aventure entrepreneuriale tente de plus en plus de porteurs de projet, il existe donc deux formats bien distincts d’entreprises créées, dans l’artisanat comme dans l’ensemble des secteurs d’activité », expose Catherine Élie, directrice des études de l’Institut Supérieur des Métiers.

« Ceux qui font le choix de la micro-entreprise sont comme les autres passionnés par un métier et attirés par le statut de travailleur indépendant. Souvent plus jeunes, ils s’installent dans des secteurs exigeant peu d’investissements et sont souvent installés à leur domicile », développe-t-elle.

Dans le domaine du BTP, 54 % des entreprises artisanales créées sont des micro-entreprises, contre 46 % des entreprises dites classiques.

Pour autant la stabilité financière est en général moins stable en micro-entreprise. « Moins visibles, ils peinent souvent à trouver leur marché et leur activité ne leur permet pas souvent de vivre pleinement de leur entreprise. Comme le montrent les chiffres, les revenus doivent être souvent complétés par une activité salariée, des revenus sociaux ou intrafamiliaux. En conséquence, ces projets restent moins viables et moins pérennes », note Mme Élie.

En comparaison, les revenus annuels en moyenne pour les micro-entrepreneurs sont de 6 810 €, tandis qu’ils s’élèvent à 26 000 € pour les entrepreneurs « classiques ». Les moyennes sont cependant plus hautes dans le BTP, plus précisément à 9 950 € pour les micro-entrepreneurs et à 29 550 € chez les entrepreneurs « classiques ».

Il n'empêche que, malgré cette recrudescence de créations d'entreprises, l'artisanat du bâtiment est bien fragile économiquement. Comme en témoignent les chiffres de la Capeb au T3 2023.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock