Après plus d'un an de discussions, les 275 travailleurs migrants vivant dans un foyer sur le chantier des Jeux Olympiques de 2024 vont être relogés. Ces derniers ont en effet trouvé un terrain d'entente avec la préfecture de Seine-Saint-Denis et la Solideo, chargée de superviser les chantiers des JO. Les ouvriers seront temporairement logés dans des bâtiments modulaires sur un terrain près de la porte de Montmartre, avant d'intégrer des résidences sociales qui seront construites à Saint-Ouen (93).

Un plan de relogement transitoire a été décidé entre la préfecture de Seine-Saint-Denis, l'établissement public chargé de superviser les chantiers des JO (Solideo), et les résidents du foyer Adef, vivant et travaillant sur le chantier du village olympique des JO de Paris 2024 à Saint-Ouen (93). Après un an de bataille, une solution a été trouvée pour reloger les 275 travailleurs migrants. A terme, le bâtiment du foyer - tout comme ceux d'une vingtaine d'entreprises - doit être démoli pour accueillir le village des athlètes, qui sera situé à cheval entre les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen, et l'Île-Saint-Denis. Une solution temporaire En attendant que deux résidences sociales de 150 logements chacune soient livrées à Saint-Ouen d'ici 2022, les résidents du foyer Adef seront finalement logés dans des bâtiments modulaires, sur un terrain situé porte de Montmartre et appartenant au constructeur Eiffage. « Le terrain est très bien situé, dans un quartier tranquille, sans chantier », s'est réjouit Boubacar Diallo, représentant des résidents du foyer. Les résidents avaient dans un premier temps refusé de partir « dans une zone industrielle très loin des transports », explique M. Diallo, qui avait interpellé les élus du département. « Le préfet a reconnu que le choix de départ n'était pas le bon, c'est pourquoi il a décidé de reprendre le projet en main. Nous restons vigilants, mais nous avons obtenu des petits studios de 18 m2 », précise le porte-parole des résidents. Alors que le déménagement des entreprises a déjà débuté fin 2019, celui du foyer devrait s'achever pour février 2021. C.L. (avec AFP) Photo de une : ©Adobe Stock

Redacteur