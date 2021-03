Cette année, près de 6 millions de ménages pourront bénéficier des chèques énergies envoyés par le gouvernement. Attribués aux ménages modestes, ils aident de nombreux français à couvrir une partie des factures d’énergies de leurs logements ou de leurs travaux de rénovation énergétique. La campagne d’envoi débute ce lundi 29 mars, par voie postale. Batiweb fait le point avec vous sur les nouveautés de l’année 2021.

En 2020, 5,5 millions de ménages ont pu bénéficier des chèques énergies de l’Etat. Cette année, « plusieurs nouveautés vont permettre d’élargir le nombre de bénéficiaires mais aussi de proposer un usage plus simple du chèque énergie », indique le ministère dans un communiqué.

D’un montant de 150€ en moyenne, ces chèques peuvent atteindre jusqu’à 277€ selon les revenus et la composition du ménage concerné. Pour en bénéficier, il vous suffit simplement d’avoir déclaré vos revenus, l’année qui précède. Envoyés automatiquement par voie postale aux personnes éligibles et dans un délai de 2 à 4 jours, les chèques énergies vous seront transmis entre le 29 mars et le 30 avril 2021 (le calendrier d’envoi des chèques par département est disponible ici).

Quelles sont les nouveautés ?

En pleine crise sanitaire, le gouvernement a décidé d’élargir le nombre de bénéficiaires aux chèques énergies. Ainsi les résidents des Ehpad, Ehpa, résidences autonomie, et enfin les établissements et les unités de soins longue durée pourront dorénavant les utiliser, y compris si l’établissement dans lequel ils résident n’est pas conventionné à l'APL.

La mise en place d’un nouveau canal de demande de pré-affectation a également été réalisée, c'est-à-dire la déduction directe du montant du Chèque Énergie de la facture d'énergie du bénéficiaire pour les années suivantes, sur les contrats d'électricité ou de gaz. « Jusqu'à présent, la pré-affectation se faisait uniquement en ligne ou par téléphone. Si près de 800 000 ménages ont pu en bénéficier l’année dernière, le Gouvernement a souhaité rendre ce dispositif plus accessible, en particulier pour les bénéficiaires les plus éloignés du numérique », souligne le ministère.

Dernière nouveauté de l'année 2021, l’activation automatique des protections associées pour tous les contrats de Chèque Énergie ou des attestations qui ont été utilisés au cours des années précédentes. Pour rappel, les ménages qui ont déjà choisi d’attribuer automatiquement leur chèque énergie à leur fournisseur d’électricité ou de gaz sont toujours bénéficiaires et recevront une confirmation de la transmission de leur chèque à leur fournisseur entre le 12 avril et le 23 avril 2021.

« Le chèque énergie, c’est une aide publique efficace et solidaire, qui s’inscrit dans notre volonté de mettre fin à la précarité énergétique en France. C’est un dispositif d’accompagnement indispensable, qui complète les mesures que nous portons pour rénover les bâtiments, rendre les logements plus confortables et baisser les factures d’énergie de tous les Français », conclut Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock.