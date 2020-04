Très sollicité en cette période d'épidémie, les soignants sont parallèlement de plus en plus inquiets quant au fait de ramener le Covid-19 à leur domicile et de contaminer leurs proches. En même temps, le gouvernement déploie des moyens pour héberger temporairement les sans domicile fixe, et sollicite les acteurs de l’immobilier pour fournir des solutions de logements temporaires aux soignants et aux sans-abri. Nexity s’engage en ce sens, et prévoit plusieurs dispositifs d’aides.