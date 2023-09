Confort thermique en été : de l'importance des brise-soleil

La rentrée scolaire 2023 s'est accompagnée d'une nouvelle vague de chaleur, mettant en évidence les défis du confort thermique dans les bâtiments tertiaires. Face à la nécessité de s’adapter aux déréglements climatiques, les solutions de régulation thermique sobres, voire passives, telles que les brise-soleil, s'imposent de plus en plus.

« Lorsqu’il fait 34°C à l’extérieur, la température dans une école ou un bureau avec des baies vitrées directement exposées aux rayons du soleil peut monter selon les régions jusqu’à 38°C voire 42°C au minimum ! », introduit Serge Chalmandrier, responsable ingénierie solutions de ventilation chez Kingspan Light + Air.

Les conséquences de l'inconfort thermique

Pour faire face à ce défi, le département de l'Isère, en Auvergne-Rhône-Alpes, a entrepris la rénovation d'un collège à Champier, investissant 820 000 € pour l'installation de brise-soleil sur la façade du collège, permettant d'améliorer le confort des 820 élèves pendant les périodes de chaleur.

Chaque salle de classe est équipée d'une commande manuelle permettant d'ajuster l'orientation des brise-soleil en fonction de la lumière solaire et de la température extérieure. En plus de contribuer au confort thermique, ces brise-soleil s'intègrent esthétiquement dans le paysage en rappelant l'environnement boisé de la région.

L'inconfort thermique est loin d'être anodin. Lorsque la température dépasse les 34°C, la productivité peut chuter de 79 %. À 37°C à l'extérieur, la température ressentie dans un bâtiment mal isolé peut atteindre 49°C, exposant les occupants à des risques de troubles physiques, tels que la fatigue, des malaises, voire et un arrêt cardiaque possible. D'ici 2030, il est prévu que 2,2 % des heures de travail dans le monde soient perdues en raison du stress thermique.

Une solution économe et polyvalente

Les brise-soleil, dotés de lames fixes ou orientables, offrent une gestion optimale des apports énergétiques. Ils réduisent le rayonnement solaire excessif en été, tout en apportant de la lumière naturelle en hiver.

Pour Frédéric Jullien, directeur général chez Kingspan Light + Air, « ces solutions permettent de répondre aux enjeux économiques, environnementaux auxquels les bâtiments doivent aujourd’hui répondre. L’accélération des phénomènes climatiques extrêmes et la flambée des prix de l’énergie incitent les acteurs du bâtiment et de l’immobilier à trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie, de travail ou d’apprentissage, optimiser les dépenses et réduire les émissions carbones liées à l’exploitation du bâtiment », commente-t-il.

Leur installation peut réduire jusqu'à 75 % des apports de chaleur directe et conserver jusqu'à 77 % des apports lumineux extérieurs. Les économies d'énergie varient entre 15 % et 50 % par rapport aux systèmes de climatisation classiques, en fonction de l'orientation et des technologies choisies.

« Une tendance se dessine pour les immeubles de bureaux qui s’équipent massivement en solutions brise-soleil pour préserver la fraîcheur de leurs bâtiments tout en maîtrisant leurs dépenses énergétiques. Enfin, autre point important à souligner, les brise-soleil, lorsqu’ils sont équipés de panneaux photovoltaïques peuvent devenir des solutions complètement passives en énergie », conclut le directeur général.

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock