Alors que les métiers manuels auraient de plus en plus la cote, plaqueplastique.fr a réalisé une étude pour identifier ceux les plus populaires. Bilan : les métiers du bâtiment, qui permettent de travailler à son compte, sont particulièrement bien représentés dans le classement.

Les métiers manuels attirent de plus en plus les Français, parfois lassés par un travail sédentaire ou qui manque de sens. Selon un rapport du ministère du Travail datant de 2024, la demande pour ce type de métiers aurait ainsi augmenté de 15 % ces 3 dernières années, et environ 2 millions de Français se seraient reconvertis ces 5 dernières années. Pour identifier les métiers manuels les plus convoités, une étude de plaqueplastique.fr s’est intéressée aux recherches les plus réalisées sur Google. Le spécialiste s’est dans un premier temps intéressé aux recherches concernant les formations, puis à celles concernant les salaires de ces métiers. 4 métiers du bâtiment dans le top 10 des recherches Parmi ces recherches, de nombreux métiers du bâtiment ressortent. Les internautes se renseigneraient notamment sur les formations pour devenir électricien, avec une moyenne de 3 300 recherches par mois. Les formations pour devenir plombier arrivent en 3ème position, devant serrurier (5ème position) et peintre en bâtiment (9ème). Autant de professions qui permettent de travailler à son compte, et fréquemment recherchées par les particuliers et les entreprises. Métiers manuels : les formations les plus recherchées sur Google. Source : plaqueplastique.fr Côté salaires, les internautes s’intéressent là encore à la rémunération d’un électricien, en tête des recherches, devant celle d’un plombier (en 2ème position). Les recherches sur les revenus d’un menuisier arrivent à la 10ème place. Métiers manuels : les salaires les plus recherchés sur Google. Source : plaqueplastique.fr En croisant les données des deux premiers classements, les auteurs de l’étude sont parvenus à dresser un « Top 5 » des métiers manuels les plus recherchés. Résultat, deux métiers du bâtiment arrivent en tête, à savoir électricien et plombier. Le top 5 des métiers manuels les plus recherchés. Source : plaqueplastique.fr Outre le secteur du bâtiment, d’autres métiers plus créatifs ont la cote, à savoir fleuriste ou paysagiste. Pour retrouver l’étude, c’est ici. Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock