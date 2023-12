La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) présentait ce jeudi les chiffres du deuxième trimestre, et les prévisions pour l’ensemble de l’année. Des prévisions revues à la baisse, avec -0,5 % d’activité en volume prévue pour 2023, dans un contexte de baisse des carnets de commandes.

En introduction, Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, a déploré un premier semestre décevant, et une activité toujours plombée par la construction neuve, avec moins de 400 000 logements autorisés sur un an.

Au deuxième trimestre 2023, le segment « entretien-amélioration » - pourtant boosté par les travaux de performance énergétique - ne semble pas épargné, avec une stagnation à 0 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Sur ce point, la Capeb rappelle notamment l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, moins enclins à lancer des travaux dans ce contexte.

D’un point de vue régional, on observe quelques disparités, avec +1 % en Auvergne-Rhône-Alpes, +0,5 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse. En revanche, l’Occitanie et les Pays de la Loire font grise mine, avec respectivement -2 % et -1,5 %.

Des estimations revues dans la « fourchette basse » pour 2023

Alors que les prévisions pour l’année 2023 étaient estimées entre +0,5 % et -0,5 %, Alain Chouguiat, directeur des affaires économiques, a précisé que l’activité devrait finalement plutôt s’inscrire dans la « fourchette basse », soit -0,5 %, après +2,4 % en 2022, et +12,5 % en 2021.

Jean-Christophe Repon a également rappelé le quotidien « complexe » des artisans du bâtiment, ayant subi +26 % de hausses de prix sur les matériaux en 2022, une baisse des carnets de commandes, et essayant de ne pas trop rogner sur leurs marges pour ne pas déposer le bilan.

Des carnets de commandes en baisse et des défaillances en hausse

Au T2 2023, les carnets de commandes s’affichent en recul, avec 79 jours de travail début juillet, lorsqu’ils étaient à 87 jours début avril.

Côté emploi, 21 133 postes ont été créés, soit -8,8 % par rapport à un an plus tôt. Parallèlement, les défaillances d’entreprises auraient bondi, avec +36,4 %.

Des incertitudes concernant l’ANAH, les CEE, MaPrimeRénov’, et MonAccompagnateurRénov’

Dans les semaines à venir, la confédération attend désormais les arbitrages de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) concernant les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Le président de la Capeb a également appelé à éviter « les embouteillages dans la facturation et le traitement des dossiers », et « ne pas opposer rénovation globale et rénovation par geste » avec MaPrimeRénov’. Il s’est également montré sceptique quant à la mise en place de MonAccompagnateurRénov’ dès le 1er janvier 2024, alors que ces derniers ne seraient « pas encore formés ».

Enfin, Jean-Christophe Repon a espéré que les propositions de la Capeb seront écoutées par les différents ministres (Bruno Le Maire, Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher, et Patrice Vergriete), et a réitéré sa demande concernant la tenue d’Assises du Bâtiment.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock