Évolution du coût des matériaux de construction : prévisions 2025-2030

Matériaux de construction : quelles hausses de prix prévoir d’ici 2030 ? Tendances 2025, stratégies BTP et enjeux face à la transition écologique.

Retour sur l’évolution des prix des matériaux en 2023-2024

→ Un marché en tension depuis la crise sanitaire

En 2021-2022, les prix des matériaux ont explosé (+30 à 50 % sur certains produits) à cause des perturbations logistiques et de la hausse des coûts de l’énergie.

En 2023-2024, on observe une stabilisation relative, mais les prix restent à des niveaux élevés par rapport à 2019.

→ Quels matériaux ont connu les plus fortes hausses ?

Acier : +40 % entre 2021 et 2023, en raison de la demande et de la hausse des coûts énergétiques.

: +40 % entre 2021 et 2023, en raison de la demande et de la hausse des coûts énergétiques. Béton : augmentation de 15 % en raison des nouvelles exigences environnementales (béton bas carbone).

: augmentation de 15 % en raison des nouvelles exigences environnementales (béton bas carbone). Bois : forte volatilité, avec des pics de +60 % en 2021, avant un retour à la normale fin 2023.

: forte volatilité, avec des pics de +60 % en 2021, avant un retour à la normale fin 2023. Isolants : hausse continue (+20 % sur les laines minérales) due à la réglementation thermique RE2020.

À retenir : Malgré un ralentissement en 2024, les prix restent élevés et la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’en 2030.

Quelles prévisions pour les matériaux de construction entre 2025 et 2030 ?

→ L’impact des nouvelles réglementations environnementales

La RE2020 et les normes européennes imposent une réduction du carbone dans les matériaux .

. Développement du béton bas carbone, des isolants biosourcés et des alternatives au PVC .

. Ces innovations entraîneront une hausse des coûts à court terme (R&D, industrialisation).

→ Hausse des coûts de production et de transport

Le prix de l’énergie et des transports devrait rester élevé d’ici 2030, impactant la production de ciment, acier et verre.

Transition vers des énergies renouvelables plus coûteuses pour la production des matériaux.

→ Pénurie de certaines matières premières

Le cuivre, le lithium et certains métaux rares deviennent critiques pour l’électrification des bâtiments .

. L’accès aux ressources forestières sera plus réglementé, ce qui pourrait maintenir des prix élevés pour le bois.

→ Retour progressif à une stabilisation après 2027 ?

Le marché devrait s’adapter avec de nouvelles filières de recyclage et des innovations technologiques .

. Développement des circuits courts pour réduire les coûts logistiques.

Prévision générale : Entre 2025 et 2030, les prix des matériaux resteront élevés avec des pics sur certaines matières premières, avant une stabilisation progressive en fin de décennie.

Analyse détaillée des matériaux et tendances de prix 2025-2030

Matériaux Évolution prévue Facteurs influents Acier +10 à +20% d'ici 2030 Hausse des coûts de l'énergie et de la production bas carbone Béton bas carbone +15 à +25% Nouvelles réglementations environnementales Bois +5 à +15% Réglementation forestière et demande accrue pour la construction durable Verre +10% Transition énergétique et coûts de fabrication Isolants biosourcés +20 à +30% Forte demande et coûts de transformation élevés Plastiques / PVC +10 à +20% Restriction d'usage et augmentation des alternatives écologiques

À noter : Certains matériaux traditionnels verront leurs prix se stabiliser, tandis que les matériaux innovants (biosourcés, recyclés) connaîtront une hausse initiale avant une démocratisation progressive.

Comment les entreprises du BTP peuvent-elles anticiper ces hausses ?

→ Optimiser la gestion des stocks

Passer à des achats groupés pour bénéficier de prix négociés.

pour bénéficier de prix négociés. Anticiper les commandes et privilégier les contrats à long terme pour limiter les risques de hausse brutale.

→ Miser sur les matériaux alternatifs et recyclés

Bétons recyclés et biosourcés , qui bénéficieront d’aides financières.

, qui bénéficieront d’aides financières. Utilisation de matériaux issus du réemploi pour réduire les coûts et l’empreinte carbone.

→ Adopter une approche plus locale

Privilégier les circuits courts et les fournisseurs nationaux pour limiter les coûts logistiques.

pour limiter les coûts logistiques. Développer des partenariats avec des fabricants engagés dans une économie circulaire.

→ Intégrer la hausse des coûts dans les devis

Réévaluer les marges et le prix des prestations pour absorber l’inflation des matériaux.

pour absorber l’inflation des matériaux. Sensibiliser les clients à l’évolution des prix pour éviter les incompréhensions.

Astuce : Se tenir informé des tendances du marché et adapter ses choix stratégiques permet d’éviter des hausses imprévues et d’améliorer sa compétitivité.

Quels soutiens financiers pour limiter l’impact des hausses ?

→ Subventions européennes et nationales

Fonds européens (FEDER, Horizon Europe) pour financer des innovations bas carbone.

pour financer des innovations bas carbone. Aides MaPrimeRénov’ et CEE pour la rénovation énergétique, facilitant l’adoption de nouveaux matériaux.

→ TVA réduite sur certains matériaux écologiques

Taux réduit à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique .

. Aides spécifiques pour les matériaux recyclés et biosourcés.

→ Financement de la recherche et du développement

Subventions pour les industriels développant des solutions alternatives aux matériaux polluants .

. Crédits d’impôt pour les investissements dans des technologies vertes et de recyclage.

Exemple : Des startups du BTP bénéficient déjà d’aides pour développer des bétons à faible empreinte carbone, ce qui réduira progressivement leur coût.

Un marché sous tension mais des opportunités à saisir

Les matériaux de construction resteront chers jusqu’en 2030, mais avec une stabilisation progressive après 2027.

Les réglementations environnementales vont redessiner le marché, avec une montée en puissance des matériaux biosourcés et recyclés.

Les entreprises doivent anticiper ces évolutions en adaptant leurs achats, en diversifiant leurs fournisseurs et en intégrant les nouvelles tendances dès maintenant.

Des aides existent pour amortir ces hausses, notamment pour les innovations bas carbone et la rénovation énergétique.

Les entreprises qui s’adaptent dès aujourd’hui en intégrant des matériaux durables et en optimisant leurs coûts seront les grandes gagnantes de cette transition.

Par Camille Decambu