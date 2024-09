Des retards de paiement globalement maîtrisés dans la construction

Les retards de paiement pèsent de plus en plus lourd sur le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en France. Selon le dernier rapport d'Altares, les délais de paiement des entreprises françaises s’allongent, notamment sur les petites entreprises.

Si l’on observe un certain allongement des délais de paiement à l’échelle nationale, la construction fait néanmoins partie des secteurs plus vertueux. En moyenne, les retards de paiement dans le BTP restent inférieurs à 10 jours.

Cette relative stabilité est une bonne nouvelle pour un secteur historiquement soumis à des contraintes financières importantes, notamment en raison des investissements lourds qu'ont nécessité certains projets de construction et d’infrastructure.

Cependant, la situation est plus complexe pour les plus petites structures, en particulier pour les très petites entreprises (TPE) du secteur, qui connaissent une dégradation rapide de leurs délais de paiement.

En effet, les retards ont dépassé les 14 jours au premier semestre 2024, contre moins de 12 jours début 2023.

Un impact direct sur les sous-traitants

Dans certaines régions, les retards des collectivités dépassent les 23 jours, affectant directement les sous-traitants chargés de l'exécution des chantiers. Les métropoles et départements figurent parmi les entités les plus en retard, tandis que les communes, malgré des délais plus raisonnables, restent sous tension avec une moyenne de 12,7 jours.

L'impact de ces retards est direct : ils freinent la capacité des entreprises du BTP à investir dans du matériel, à honorer les salaires, voire à répondre à de nouvelles commandes.

Un contexte européen défavorable à la France

Alors que la moyenne des retards de paiement en Europe s'établit à 13,5 jours, la France affiche des délais plus longs, avec 12,9 jours en moyenne. Ce chiffre la place derrière des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où les retards sont nettement plus contenus, et même derrière le Royaume-Uni, qui améliorent ses performances avec 12,2 jours de retard.

Les retards de paiement deviennent ainsi un enjeu stratégique pour la compétitivité du secteur du BTP en France. Ils perturbent les relations d'affaires et fragilisent les entreprises, notamment face à des concurrents européens mieux lotis.

Pour limiter l'impact des retards de paiement, des mesures sont progressivement mises en place. La disponibilité en données ouvertes de certains délais de paiement des collectivités depuis le printemps 2024 est un premier pas vers plus de transparence et une meilleure gestion des relations contractuelles.

Marie Gérald

Photo de une : AdobeStock