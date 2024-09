L’Atelier des chefs lance un BTS Bâtiment

Alors que le secteur du bâtiment manque de main d’œuvre qualifiée, L’Atelier des chefs lance un BTS visant à former de futurs chefs de chantier et conducteurs de travaux. Cette formation à distance s’adresse à des personnes en reconversion ou déjà en activité.

Après avoir lancé un Titre Pro « Chargé d’Accompagnement à la Rénovation Energétique du Bâtiment » (CAREB) en juillet dernier, l’Atelier des chefs continue sur sa lancée et annonce intégrer un BTS Bâtiment à son offre de formations.

Il s’agit du deuxième BTS proposé par l’Atelier des chefs, et de sa huitième formation dans le secteur du bâtiment.

Ce BTS à distance s’adresse à tous les profils, que ce soit des personnes en reconversion professionnelle, en recherche d’emploi, ou en activité professionnelle.

L’objectif : apprendre à gérer, coordonner et superviser les chantiers pour devenir chef de chantier ou conducteur de travaux.

Pour rappel, le BTP fait face à une pénurie de main d’œuvre. 74 % des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises du secteur, selon la dernière enquête annuelle de France Travail. Le bâtiment offre donc de belles perspectives d’évolutions de carrière aux futurs élèves.

Une formation qui aborde tous les aspects d’un chantier

Dans le détail, la formation comprend des matières générales nécessaires à l’examen final (culture générale, anglais, mathématiques, sciences physiques). Un baccalauréat scientifique est d’ailleurs recommandé.

Afin de former des chefs de chantier compétents, la formation aborde également les types de matériaux utilisés et leurs caractéristiques, les structures dans le bâtiment, les ouvrages préfabriqués, les ouvrages coulés en place et de soutènement, ainsi que les matériels de production.

Pour s’assurer du bon début et déroulé du chantier, d’un point de vue économique et technique, les apprenants étudieront les outils informatiques, et des notions essentielles de gestion, comptabilité et finance. Les aspects administratifs et juridiques seront également abordés.

Enfin, les apprenants seront formés au suivi de chantier et de budget, et à la gestion quotidienne des équipes et intervenants.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock