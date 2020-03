Pour succéder à Pascal Casanova parti pour Edilians, le Groupe Alkern, aux 240 millions de chiffre d’affaires, annonce la nomination de Xavier Janin à la tête du groupe, à compter du 17 février dernier. Il a ainsi pour mission de conduire l’entreprise de produits préfabriqués en béton vers de nouveaux horizons.

À tout juste 50 ans, Xavier Janin, ingénieur de l’École Centrale de Paris, devient le nouveau Président du groupe Alkern, spécialisé dans les produits préfabriqués en béton. Après le départ de Pascal Casanova, qui dirigeait encore Alkern il y a quelque temps, le groupe a dû choisir son nouveau dirigeant. C’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers Xavier Janin, avec à son compteur, 20 ans d’expérience dans différents postes de directions au sein d’acteurs incontournables des matériaux de la construction. Comme le précise Alkern, le nouveau Président du groupe « justifie d’une solide expertise à l’international doublée d’une forte expérience commerciale ».

C’est en 1994, après ses études d’ingénieur, qu’il débute sa carrière chez Dalkia en tant que Responsable d’agence d’exploitation. Presque 7 ans plus tard, après un bref passage chez McKinsey and Co comme consultant, il rejoint la filière Couverture de Lafarge au poste de Directeur Régional des ventes.

Sa carrière se poursuit ensuite à l’internationale. À partir de 2005, il entre dans le groupe BMI et devient Directeur Général en Inde, il enchainera par la région Asie-Pacifique, cette fois en tant que Directeur Commercial. De 2011 à 2020, il travaille successivement pour Armstrong World Industries, Xylem Inc et Etex et occupent systématiquement des postes de directions.

Aujourd’hui Président du groupe Alkern, il devra assurer la continuité d’ « une nouvelle stratégie conjuguée à un plan de développement ambitieux, passant notamment par de la croissance organique » lancée en 2019. Le groupe Alkern a déjà démontré sa capacité à s’adapter aux nouvelles demandes environnementales du marché au travers du lancement de R+Mur, « une solution complète de paroi verticale économique et bas carbone, dédiée au marché du collectif jusqu’au R+4 ».

J.B

Photo de une ©Groupe Alkern